Gegenspieler als "Idioten" beschimpft? Real-Star Vinicius Junior sorgt bei Spiel von Real Madrid wohl für Eklat

Dabei war auf den Fernsehbildern deutlich zu erkennen, wie sich Vini Jr. und der Espanyol-Verteidiger ein hitziges Wortgefecht lieferten, in dessen Verlauf der Real-Star den Marokkaner nach Informationen der Marca als "Idioten" bezeichnet haben soll.

Vorangegangen war der Konfrontation eine zunächst von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano ausgesprochene Rote Karte an El Hilali für ein Foul an Vinicius. Diese kassierte der Unparteiische nach Sichtung der VAR-Bilder allerdings wenig später wieder ein, was vor allem den Brasilianer auf die Palme brachte.

"Hör auf mit diesem Unsinn. Und dann fragst Du mich, ob ich das Trikot tauschen will... Du bist dumm, du willst kämpfen... Ich tausche kein Trikot mit dir", schimpfte Vini Jr. nach Marca-Infos in Richtung des Verteidigers. Als sich der Wortwechsel weiter zuspitzte, schrie er: "Idiot. Du bist ein Idiot. Ihr steigt wieder in die zweite Liga ab, Mann. Ihr seid furchtbar." El Hilali wiederum soll mit den Worten "Und du bist eine H***" zurückgeschossen haben.

Wenig später im Spiel legte Vini im Gespräch mit El Hilalis Teamkollegen Carlos Romero dann noch einmal nach. "Der ist dumm, Mann. Der will sich vor den Fernsehkameras wie ein Idiot aufführen", zitiert die Marca den Real-Star.