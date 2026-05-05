Während des Gastspiels der Königlichen am zurückliegenden Samstag bei Espanyol Barcelona war es auf dem Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Brasilianer und Gegenspieler Omar El Hilali gekommen.
Gegenspieler als "Idioten" beschimpft? Real-Star Vinicius Junior sorgt bei Spiel von Real Madrid wohl für Eklat
Dabei war auf den Fernsehbildern deutlich zu erkennen, wie sich Vini Jr. und der Espanyol-Verteidiger ein hitziges Wortgefecht lieferten, in dessen Verlauf der Real-Star den Marokkaner nach Informationen der Marca als "Idioten" bezeichnet haben soll.
Vorangegangen war der Konfrontation eine zunächst von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano ausgesprochene Rote Karte an El Hilali für ein Foul an Vinicius. Diese kassierte der Unparteiische nach Sichtung der VAR-Bilder allerdings wenig später wieder ein, was vor allem den Brasilianer auf die Palme brachte.
"Hör auf mit diesem Unsinn. Und dann fragst Du mich, ob ich das Trikot tauschen will... Du bist dumm, du willst kämpfen... Ich tausche kein Trikot mit dir", schimpfte Vini Jr. nach Marca-Infos in Richtung des Verteidigers. Als sich der Wortwechsel weiter zuspitzte, schrie er: "Idiot. Du bist ein Idiot. Ihr steigt wieder in die zweite Liga ab, Mann. Ihr seid furchtbar." El Hilali wiederum soll mit den Worten "Und du bist eine H***" zurückgeschossen haben.
Wenig später im Spiel legte Vini im Gespräch mit El Hilalis Teamkollegen Carlos Romero dann noch einmal nach. "Der ist dumm, Mann. Der will sich vor den Fernsehkameras wie ein Idiot aufführen", zitiert die Marca den Real-Star.
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Real Madrid kann Meisterschaft ausgerechnet im Clasico verlieren
Ungeachtet der Auseinandersetzung ließ Vinicius im Duell mit Espanyol letztlich seine Klasse für sich sprechen. Beim 2:0-Sieg erzielte der Flügelspieler beide Tore und sicherte damit drei Punkte für seine Mannschaft.
Auf den Meisterschaftskampf in LaLiga wird dies jedoch kaum mehr Auswirkungen haben, schließlich beträgt der Rückstand der Königlichen auf Erzrivale und Tabellenführer FC Barcelona bei noch vier ausbleibenden Spielen elf Punkte. Damit könnte Barca ausgerechnet im Clasico am kommenden Wochenende den Titelgewinn vorzeitig perfekt machen
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.