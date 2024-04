Deutschland bei der EM 2024: Gegen wen könnte das DFB-Team im Achtelfinale spielen?

Das DFB-Team bereitet sich langsam aber sicher auf die Heim-EM vor. GOAL erklärt, auf wen die Deutschen im Achtelfinale treffen könnten.

Die deutsche Nationalmannschaft konnte mit starken Ergebnissen in den März-Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande richtig Euphorie für die Heim-EM, die am 14. Juni beginnt und am 14. Juli endet, entfachen.

Nach größtenteils katastrophalen Ergebnissen bei den vergangenen drei Großereignissen sieht das DFB-Team unter Julian Nagelsmann wieder stabil aus. Fans erhoffen sich dadurch nicht ohne Grund ein gutes Abschneiden.

GOAL zeigt Euch, auf wen der dreifache Europameister im Falle eines Weiterkommens im Achtelfinale treffen könnte.