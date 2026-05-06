Gegen PSG lief das Spiel an ihm vorbei: Wann kehrt der "Magic Musiala" zurück?

In der Bundesliga begann er als Rotationsspieler für den damals lediglich geschonten Gnabry zu scoren, in den Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid lieferte er wichtige Impulse von der Bank, nach Gnabrys Verletzung war er dann plötzlich wieder gesetzt. Sechs Scorerpunkte in sieben Spielen. Musiala wirkte zielstrebig und fit, gleichzeitig wurden seine Pässe immer genialer und seine Dribblings verwinkelter.

"Es ist Zufall, dass jetzt diese Verletzung von Serge passiert ist und Jamal ist nicht mehr so weit weg", sagte Trainer Vincent Kompany damals. "Er ist physisch ganz nah an seinem besten Niveau. Laufen, pressen, Zweikämpfe gewinnen - das kann er jetzt. Es gibt nur noch eine Frage: Wann kommt dieser Magic Musiala wieder? Dieser Jamal in seiner allerbesten Zeit. Wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt, und das wird sie, dann hast du eine entwickelte Version von Jamal Musiala. Und da freue ich mich als Trainer drauf."

Als nächsten großen Gegner bescherte der Fußballgott dem FC Bayern im Halbfinale der Champions League PSG, ausgerechnet PSG! Jene Mannschaft also, gegen die sich Musiala vergangenen Sommer beim Klub-WM-Aus das Wadenbein gebrochen hatte. Ausgerechnet gegen PSG war er plötzlich wieder gesetzt und ganz wichtig. Der optimale Zeitpunkt für die Rückkehr des "Magic Musiala". Es sollte eine dieser Geschichten werden, die (Sie ahnen es sicherlich schon!) selbstverständlich NUR der Fußball schreibt.