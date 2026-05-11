Gegen Fans des FC Barcelona! Vinicius Junior lässt sich im Clasico zu Provokation hinreißen

Die Botschaft hinter dieser Symbolik: Es ist die Erinnerung an die 15 Europapokale, die Real Madrid in seiner glorreichen Geschichte gesammelt hat. Von dieser Anzahl sind die Katalanen Lichtjahre entfernt.

Es ist in jüngerer Vergangenheit nicht das erste Mal, das Vinicius Junior mit einer solchen Aktion auffällt. Auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Manchester City provozierte er die Fans, nachdem er in der 22. Minute einen Strafstoß verwandelte.

Anschließend feierte er zunächst grinsend an der Eckfahne, ehe er sich seine geballten Fäuste vor dem Gesicht rieb und die "Weinen"-Geste Richtung City-Anhänger machte, ehe er lachend abdrehte.