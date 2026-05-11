Beim mit 0:2 verlorenen Clasico gegen den neuen Meister FC Barcelona ließ sich Vinicius Junior zu einer Provokation hinreißen. In der ersten Halbzeit platzte dem Brasilianer, der bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, der Kragen. Er hob die Hände in Richtung der Tribünen und formte mit den Fingern deutlich sichtbar die Zahl 15.
Gegen Fans des FC Barcelona! Vinicius Junior lässt sich im Clasico zu Provokation hinreißen
Die Botschaft hinter dieser Symbolik: Es ist die Erinnerung an die 15 Europapokale, die Real Madrid in seiner glorreichen Geschichte gesammelt hat. Von dieser Anzahl sind die Katalanen Lichtjahre entfernt.
Es ist in jüngerer Vergangenheit nicht das erste Mal, das Vinicius Junior mit einer solchen Aktion auffällt. Auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Manchester City provozierte er die Fans, nachdem er in der 22. Minute einen Strafstoß verwandelte.
Anschließend feierte er zunächst grinsend an der Eckfahne, ehe er sich seine geballten Fäuste vor dem Gesicht rieb und die "Weinen"-Geste Richtung City-Anhänger machte, ehe er lachend abdrehte.
Vinicius bereits mit Geste in Manchester
Eine Geste, die durchaus mehrere Vorgeschichten hat. Offensichtlich spielte Vinicius mit seiner Aktion auf den spöttischen Empfang der Manchester-Fans bei Reals Gastspiel im Februar 2025 an. Damals war im Fanblock ein riesiges Banner enthüllt worden, auf dem Citys Mittelfeldspieler Rodri seinen Ballon d'Or küsste. Daneben stand in Anlehnung an einen gleichlautenden Songtext von Oasis und offensichtlich an Vinicius gerichtet: "Stop Crying Your Heart Out". Also: "Hör auf, so herzzerreißend zu weinen."
Vincius hatte sich nach seiner Niederlage gegen Rodri bei der Verleihung des Ballon d'Or 2024 massiv beschwert. Sein Klub sagte gar die Teilnahme an der Veranstaltung in Paris ab, als sich abzeichnete, dass der Linksaußen gegenüber Rodri den Kürzeren zog.
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Cancelo gelingt einzigartiges Kunststück
Der Clasico förderte davon ab noch zwei weitere besondere Geschichten zu Tage. Barcelonas Joao Cancelo krönte sich zum ersten Spieler der Geschichte, der in vier der fünf Top-Ligen Europas einen Meistertitel gewinnen konnte.
2020/21 holte der Brasilianer den Scudetto mit Juventus Turin. Im Jahr darauf wurde er Meister mit Manchester City, zwölf Monate später hielt er beim FC Bayern die Schale in der Hand.
Lewandowski jetzt mit 13 Meistertiteln
An die Titelsammlung von Robert Lewandowski kommt Cancelo jedoch nicht heran. Der Pole, der Barca womöglich verlassen wird, feierte seinen 13. Titelgewinn in den europäischen Top-5-Ligen. Er gewann Meisterschaften mit dem BVB (2), den Bayern (8) und nun den Katalanen (3).
Damit stößt Lewandowski in einen elitären Kreis vor. Lediglich Ryan Giggs, Manuel Neuer und Thomas Müller schafften dieses Kunststück ebenfalls.
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Die Rekordtransfers von Real Madrid
Spieler Summe Jude Bellingham Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund Eden Hazard Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea Gareth Bale Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".