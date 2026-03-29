"Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann": Bundestrainer Julian Nagelsmann bangt um Mittelfeld-Star

Der Mittelfeldspieler musste für den Jahresstart der DFB-Auswahl aufgrund einer Außenbandverletzung im Knie absagen. Der BVB teilte mit, dass der 25-Jährige "mehrere Wochen" ausfallen werde. "Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder den Schmerz auch toleriert. Es ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist", sagte Nagelsmann.

Ein Ausfall von Nmecha, der bisher sechs Länderspiele bestritten hat, wäre "ein extremer Verlust für uns", betonte der Bundestrainer, fügte aber an: "Ich bin guter Dinge. Er ist optimistisch. Ich auch. Die Ärzte auch.