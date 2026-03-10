Juventus beginnt bereits mit der Planung und der Untersuchung möglicher Transfermöglichkeiten für die nächste Saison.

Die Vereinsführung der Bianconeri möchte den Kader mit Spielern von großer internationaler Erfahrung verstärken und versucht, die Chancen unter den Spielern zu nutzen, deren Verträge auslaufen und die sich entschieden haben, ihre Verträge mit ihren jeweiligen Vereinen nicht zu verlängern.

Auf der Transferliste der Vecchia Signora stehen laut La Gazzetta dello Sport zwei hochkarätige Namen ganz oben: Bernardo Silva und Leon Goretzka, die beide ihre jeweiligen Vereine verlassen werden.