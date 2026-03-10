Goal.com
Gazzetta – Juventus, ein Topspieler ablösefrei: Die Situation für Bernardo Silva und Goretzka

Die Bianconeri prüfen die beiden Transfers, zwei Gelegenheiten zum Nulltarif für den Sommer.

Juventus beginnt bereits mit der Planung und der Untersuchung möglicher Transfermöglichkeiten für die nächste Saison.

Die Vereinsführung der Bianconeri möchte den Kader mit Spielern von großer internationaler Erfahrung verstärken und versucht, die Chancen unter den Spielern zu nutzen, deren Verträge auslaufen und die sich entschieden haben, ihre Verträge mit ihren jeweiligen Vereinen nicht zu verlängern.

Auf der Transferliste der Vecchia Signora stehen laut La Gazzetta dello Sport zwei hochkarätige Namen ganz oben: Bernardo Silva und Leon Goretzka, die beide ihre jeweiligen Vereine verlassen werden.

  • WAS FILTERT ÜBER BERNARDO SILVA

    Der faszinierendste Name für das Mittelfeld der Bianconeri ist Bernardo Silva, ein portugiesischer Spieler, der derzeit bei Manchester City unter Vertrag steht und dem Mittelfeld der Bianconeri Persönlichkeit, Erfahrung, Führungsqualitäten und Qualität verleihen würde.

    Der Portugiese scheint bereit zu sein, ab der nächsten Saison eine neue Herausforderung anzunehmen, und Juventus beobachtet die möglichen Auswirkungen dieser Situation im Hinblick auf den Sommer.

  • DER WETTBEWERB

    Es ist klar, dass es einen harten Wettbewerb geben wird: Laut La Rosea gehören Galatasaray, Inter Miami und Benfica zu den interessierten Teams.

    Auch der finanzielle Aspekt ist nicht zu unterschätzen: Derzeit verdient Bernardo Silva zwischen 7 und 8 Millionen netto pro Saison. Sein Agent Jorge Mendes ist bereits auf der Suche nach der besten Lösung.

  • AUCH GORETZKA IM BLICKFELD

    Ein weiteres Profil, das laut La Gazzetta dello Sport aufmerksam verfolgt wird, ist das von Leon Goretzka, dem deutschen Mittelfeldspieler des FC Bayern München. Es ist nichts Neues, dass der Spieler bereits zusammen mit seinem Verein angekündigt hat, seinen Vertrag mit den Bayern nicht zu verlängern und bereit für eine neue Erfahrung auch im Ausland zu sein.

    Für Juventus wäre er eine wichtige Verstärkung für das Mittelfeld: Körperlichkeit, Technik und Erfahrung im Dienste von Luciano Spalletti.

  • Es gibt auch Inter, Milan und Napoli

    Auch für den Deutschen mangelt es nicht an Konkurrenz: In Italien war der AC Mailand der erste Verein, der sich erkundigte, gefolgt von Neapel, Inter und Juventus (die italienischen Vereine hatten Kontakt zum Umfeld und zur Agentur des Spielers, aber es gibt Unstimmigkeiten hinsichtlich der Provisionen).

    Sein derzeitiges Gehalt zwischen 6 und 7 Millionen netto pro Saison könnte für mehrere europäische Vereine tragbar sein, darunter Arsenal und andere Vereine der Premier League, die ihn auf ihrer Liste haben und als Favoriten für seine Verpflichtung im Sommer gelten.

    Entscheidend ist daher die Qualifikation für die nächste Ausgabe der Champions League, um Spieler dieses Kalibers zu erreichen.

