Der Kroate soll zu dem Verein zurückkehren, bei dem er einst seinen Durchbruch als Profi schaffte. Das ist das Ziel der Zagreb-Verantwortlichen.

Der kroatische Spitzenklub Dinamo Zagreb wirbt offen um den ehemaligen Ballon-d'Or-Sieger Luka Modric von Real Madrid. Dinamo buchte am Samstag eine ganze Seite in der spanischen Sportzeitung Marca. Dort prangte dann ein Trikot Dinamos mit der Nummer '10', darunter der Name Modric und auf spanisch und kroatisch der Hashtag "Es ergibt allen Sinn der Welt".