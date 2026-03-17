Leon Goretzka wird im kommenden Sommer die Qual der Wahl bei seinem neuen Arbeitgeber haben. Nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München nicht mehr verlängert wird, dürfte der deutsche Nationalspieler eine der attraktivsten Transferoptionen für Klubs mit Bedarf im zentralen Mittelfeld sein. Für einen Verein aus der Serie A scheint genau dies der Fall.
"Ganz oben auf der Liste": Der Transfer-Poker um Leon Goretzka nimmt offenbar an Fahrt auf
Im Wettlauf um Goretzka galten zuletzt die Premier League und der FC Arsenal als die großen Favoriten. Dennoch gibt sich auch Juventus Turin nicht geschlagen: Laut Berichten sollen erste Gespräche bereits stattgefunden haben.
Die italienische Gazzetta dello Sport schreibt nun zudem, dass Juve-Coach Luciano Spalletti den Mittelfeldspieler "ganz oben auf seine Liste gesetzt" habe. Die Alte Dame übe "Druck, um die starke Konkurrenz zu übertrumpfen und ihn davon zu überzeugen, die Bianconeri dem FC Arsenal vorzuziehen", heißt es dort.
Laut dem Bericht war Goretzka schon mehrfach auf Juves Radar. Erstmals im Oktober 2010, in den darauffolgenden Jahren sowie Ende 2017.
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Goretzka soll Wechsel nach England bevorzugen
Zuletzt hatte noch die Bild berichtet, Goretzka wolle im Sommer am liebsten zu den Gunners wechseln. Demnach interessieren sich zwar einige Top-Klubs für Goretzka, "Hauptziel" des Spielers sei jedoch ein Wechsel auf die Insel. Ein konkretes Angebot von Arsenal habe es aber noch nicht gegeben.
In Italien sind dem Bericht zufolge neben den ebenfalls dort erwähnten Turinern mit Inter Mailand und der AC Mailand zwei weitere Klubs hinter dem 31-Jährigen her. Besonders Inter habe durchaus die Chance, Goretzka zu verpflichten, hieß es. Intern soll vor allem Goretzkas Physis imponieren. Im Direktvergleich mit der englischen Liga sei die Serie A im Werben um den deutschen Nationalspieler allerdings im Nachteil.
Goretzka kam einst ablösefrei zum FC Bayern
Im Januar hatte sich Atletico Madrid intensiv um Goretzka bemüht, der allerdings während der Verhandlungen deutlich machte, dass er sich einen sofortigen Abschied aus München nicht vorstellen könne und die Saison beim FCB zu Ende bringen möchte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sein Vertrag nach acht Jahren bei den Bayern nicht mehr verlängert wird.
Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und wurde nach und nach ein elementarer Spieler beim deutschen Rekordmeister. Den Höhepunkt seiner Zeit in München markiert bis dato der Gewinn des Sextuples unter Trainer Hansi Flick, an dem Goretzka maßgeblichen Anteil hatte. Mit der Ankunft von Trainer Vincent Kompany änderte sich Goretzkas Stellung beim FCB, zu Beginn der Amtszeit des Belgiers 2024 wurde ihm gar ein Wechsel ans Herz gelegt.
Den Saisonstart verfolgte er dann folgerichtig auf der Tribüne, kämpfte sich aber nach und nach und begünstigt durch Verletzungen seiner Mittelfeldkonkurrenten wieder zurück in die Münchner Startelf und auch zurück in die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dort wird er mit Blick auf die WM ebenfalls eine große Rolle spielen, das bestätigte Nagelsmann zuletzt im Interview mit dem kicker.
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Die Saison 2025/26 von Leon Goretzka beim FC Bayern München:
- Spiele: 35
- Spielminuten: 1598
- Tore: 2
- Assists: 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.