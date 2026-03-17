"Ganz oben auf der Liste": Der Transfer-Poker um Leon Goretzka nimmt offenbar an Fahrt auf

Im Januar hatte sich Atletico Madrid intensiv um Goretzka bemüht, der allerdings während der Verhandlungen deutlich machte, dass er sich einen sofortigen Abschied aus München nicht vorstellen könne und die Saison beim FCB zu Ende bringen möchte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sein Vertrag nach acht Jahren bei den Bayern nicht mehr verlängert wird.

Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und wurde nach und nach ein elementarer Spieler beim deutschen Rekordmeister. Den Höhepunkt seiner Zeit in München markiert bis dato der Gewinn des Sextuples unter Trainer Hansi Flick, an dem Goretzka maßgeblichen Anteil hatte. Mit der Ankunft von Trainer Vincent Kompany änderte sich Goretzkas Stellung beim FCB, zu Beginn der Amtszeit des Belgiers 2024 wurde ihm gar ein Wechsel ans Herz gelegt.

Den Saisonstart verfolgte er dann folgerichtig auf der Tribüne, kämpfte sich aber nach und nach und begünstigt durch Verletzungen seiner Mittelfeldkonkurrenten wieder zurück in die Münchner Startelf und auch zurück in die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dort wird er mit Blick auf die WM ebenfalls eine große Rolle spielen, das bestätigte Nagelsmann zuletzt im Interview mit dem kicker.