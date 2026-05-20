Ganz besondere Rolle: Jonas Urbig vom FC Bayern München darf offenbar mit zur WM

Den dritten Kaderplatz übernimmt nun offenbar Nübel, zu dem Neuer ein kompliziertes Verhältnis pflegt. Nübel wechselte 2020 als Ersatzkeeper ablösefrei zum FC Bayern, bekam hinter Neuer aber keine Spielzeiten. Auch zwischenmenschlich soll die Zusammenarbeit nicht optimal funktioniert haben.

Von 2021 bis 2023 spielte Nübel per Leihe bei der AS Monaco, seitdem in Stuttgart, wo er sich mit starken Leistungen in den Kreis der Nationalmannschaft spielte. Diesen Sommer dürfte seine Zeit beim VfB enden. Eine Rückkehr nach München, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht, schlossen die Bosse des FC Bayern zuletzt aber aus. Nübels Zukunft nach der WM ist somit unklar.

Urbig wechselte im Januar 2025 zum FC Bayern, baute ein vertrauensvolles Verhältnis zu Neuer auf und absolvierte in dieser Saison - auch wegen dessen wiederkehrenden Verletzungsproblemen - insgesamt 19 Einsätze. Dem Vernehmen nach soll sich Rückkehrer Neuer für eine WM-Rolle Urbigs eingesetzt haben. Urbig gilt als Neuers designierter Nachfolger beim FC Bayern und deshalb automatisch auch als mögliche künftige deutsche Nummer eins.