Galatasaray soll den Transferpoker anführen! Top-Talent aus der Bundesliga weckt internationale Begehrlichkeiten

Frankfurt darf sich derweil auf ein lukratives Wettbieten einstellen, denn der Markt für den Youngster ist riesig. Neben Galatasaray mischen weitere europäische Schwergewichte im Poker mit. Nachdem bereits die AC Mailand großes Interesse hinterlegt hatte, ist nun auch die SSC Neapel in das Rennen eingestiegen. Zudem haben mehrere finanzstarke Klubs aus der englischen Premier League ihre Fühler nach dem Offensiv-Juwel ausgestreckt.

Der 20-jährige Uzun, der für die Türkei beim jüngsten 4:0-Erfolg im Test gegen Nordmazedonien seinen Premieren-Treffer im Nationaldress gefeiert hat, hatte sich nach einem überragenden Saisonstart mit fünf Toren und drei Assists in den ersten fünf Bundesliga-Begegnungen im November zunächst eine Muskelverletzung und wenig später im Januar dann noch einmal eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn zu mehreren Wochen Pause zwang.

Ende März feierte er gegen den 1. FSV Mainz 05 schließlich sein Comeback. In wettbewerbsübergreifend 28 Spielen steuerte er zehn Treffer und sechs Assists bei.