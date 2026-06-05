Eintracht Frankfurts Offensivspieler Can Uzun weckt nach seinem Durchbruch Begehrlichkeiten im In- und Ausland. Wie Bild berichtet, buhlt vor allem Galatasaray intensiv um das Top-Talent. Doch auch weitere namhafte Klubs aus Italien und England mischen demnach im Rennen mit. An der Spitze der Interessenten steht jedoch der türkische Rekordmeister aus Istanbul, der seine Bemühungen offenbar massiv intensiviert hat.
Galatasaray soll den Transferpoker anführen! Top-Talent aus der Bundesliga weckt internationale Begehrlichkeiten
Die Verantwortlichen der Rot-Gelben hatten den ehemaligen Nürnberger bereits vor dessen Wechsel an den Main auf dem Zettel, ließen den Kontakt nie abreißen und sehen in ihm nun ein absolutes Top-Transferziel.
Neben seiner sportlichen Weiterentwicklung in der Bundesliga und im Nationalteam spielt Galatasaray eine strategische Komponente in die Karten: Die seit der vergangenen Saison verschärfte Ausländerregelung der Süper Lig, die maximal 14 ausländische Profis im Kader erlaubt, macht hochkarätige einheimische Akteure extrem wertvoll.
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Uzun soll noch keine Entscheidung getroffen haben
Trotz des Werbens aus Istanbul ist ein zeitnaher Vollzug nicht in Sicht. Weder Galatasaray noch ein anderer potenzieller Abnehmer haben der Eintracht bislang eine konkrete Offerte vorgelegt.
Auch der Profi selbst lässt sich nicht in die Karten schauen und hat noch keine Entscheidung über seinen weiteren Karriereweg getroffen. Für Uzun zählt im Moment nur die WM, heißt es. Klarheit darüber, ob er die Hessen verlässt und wohin die Reise geht, wird dementsprechend erst nach dem Turnier erwartet.
Uzun erzielte erstes Tor für die Türkei
Frankfurt darf sich derweil auf ein lukratives Wettbieten einstellen, denn der Markt für den Youngster ist riesig. Neben Galatasaray mischen weitere europäische Schwergewichte im Poker mit. Nachdem bereits die AC Mailand großes Interesse hinterlegt hatte, ist nun auch die SSC Neapel in das Rennen eingestiegen. Zudem haben mehrere finanzstarke Klubs aus der englischen Premier League ihre Fühler nach dem Offensiv-Juwel ausgestreckt.
Der 20-jährige Uzun, der für die Türkei beim jüngsten 4:0-Erfolg im Test gegen Nordmazedonien seinen Premieren-Treffer im Nationaldress gefeiert hat, hatte sich nach einem überragenden Saisonstart mit fünf Toren und drei Assists in den ersten fünf Bundesliga-Begegnungen im November zunächst eine Muskelverletzung und wenig später im Januar dann noch einmal eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn zu mehreren Wochen Pause zwang.
Ende März feierte er gegen den 1. FSV Mainz 05 schließlich sein Comeback. In wettbewerbsübergreifend 28 Spielen steuerte er zehn Treffer und sechs Assists bei.
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Can Uzun: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 21 8 5 Champions League 5 2 0 DFB-Pokal 2 0 1
Häufig gestellte Fragen
Galatasaray Istanbul wurde am 1. Oktober 1905 gegründet.
Galatasaray Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein.
Das Stadion heißt offiziell Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.
Der RAMS Park hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.
Neben unzähligen Meisterschaften kann der Verein 19 Siege im türkischen Pokal und 17 Erfolge im türkischen Supercup verbuchen. Dazu kommt der Gewinn des UEFA-Cups und des UEFA Super Cups.
Der Verein ist mit 25 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister der Süper Lig (zuletzt 2025).
Rekordspieler von Galatasaray Istanbul ist Bülent Korkmaz. Er bestritt insgesamt 590 Pflichtspiele für den Verein.
Hakan Şükür erzielte beim Klub insgesamt 288 Tore in 539 Pflichtspielen.
Besonders prägend waren die Jahre um den UEFA-Cup-Sieg 2000 mit Legenden wie Gheorghe Hagi, Claudio Taffarel und Gheorghe Popescu. Selbst Franck Ribery trug einst das Trikot der "Löwen“, wenngleich er nur für ein halbes Jahr blieb.
Aktuell stehen zudem Stars wie Ilkay Gündogan und Leroy Sane im Kader.
Fatih Terim führte den Klub in vier Amtszeiten zu acht Meisterschaften und dem UEFA-Cup-Sieg 2000. Eine Schlüsselrolle spielte zudem der ehemalige deutsche Bundestrainer Jupp Derwall. Auch Roberto Mancini oder Karl-Heinz Feldkamp waren einst Trainer.
Der bekannteste Spitzname lautet "Aslanlar“ (die Löwen). Der türkische Spitzenklub Galatasaray ist aber auch unter dem Namen "Cimbom" bekannt.