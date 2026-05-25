Gab es schon konkrete Gespräche? FC Liverpool wohl an Juwel aus der 2. Bundesliga interessiert

Einem Bericht von Sky zufolge mischt sich im Rennen um Mittelfeldjuwel Kennet Eichhorn von Hertha BSC nun auch der FC Liverpool ein.

Die Bemühungen der Reds seien dabei schon "sehr konkret", heißt es. Stichhaltige Gespräche zwischen Liverpool und der Eichhorn-Seite sollen bereits stattgefunden haben.

Eichhorn ist derzeit einer der am meistumworbenen jungen Mittelfeldspieler Europas. Allen voran die deutschen Topklubs FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen klopfen hartnäckig bei dem 16-Jährigen an, der im August 2025 kurz nach seinem 16. Geburtstag für Hertha in der 2. Bundesliga debütiert hatte.

In Eichhorns Vertrag in Berlin ist eine Ausstiegsklausel integriert, die dem Vernehmen nach bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegt. "Ich finde, wenn du Kenny Eichhorn siehst – und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen –, dann würden wir unseren Job nicht machen", bestätigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl zuletzt der Bild, dass der FCB Eichhorn genau im Auge hat.