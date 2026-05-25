Der FC Bayern München und Borussia Dortmund müssen sich im Transferpoker um eines der größten deutschen Talente wohl weiterer internationaler Konkurrenz stellen.
Gab es schon konkrete Gespräche? FC Liverpool wohl an Juwel aus der 2. Bundesliga interessiert
Bemühungen des FC Liverpool um Kennet Eichhorn sollen "sehr konkret" sein
Einem Bericht von Sky zufolge mischt sich im Rennen um Mittelfeldjuwel Kennet Eichhorn von Hertha BSC nun auch der FC Liverpool ein.
Die Bemühungen der Reds seien dabei schon "sehr konkret", heißt es. Stichhaltige Gespräche zwischen Liverpool und der Eichhorn-Seite sollen bereits stattgefunden haben.
Eichhorn ist derzeit einer der am meistumworbenen jungen Mittelfeldspieler Europas. Allen voran die deutschen Topklubs FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen klopfen hartnäckig bei dem 16-Jährigen an, der im August 2025 kurz nach seinem 16. Geburtstag für Hertha in der 2. Bundesliga debütiert hatte.
In Eichhorns Vertrag in Berlin ist eine Ausstiegsklausel integriert, die dem Vernehmen nach bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegt. "Ich finde, wenn du Kenny Eichhorn siehst – und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen –, dann würden wir unseren Job nicht machen", bestätigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl zuletzt der Bild, dass der FCB Eichhorn genau im Auge hat.
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Kennet Eichhorn feierte zuletzt Tor-Premiere in der 2. Bundesliga
Aus England ist neben Liverpool angeblich auch Manchester City schon bei dem zentralen Mittelfeldmann vorstellig geworden. Die Skyblues planen offenbar, Eichhorn nach einer etwaigen Verpflichtung zunächst zu verleihen, Bayer Leverkusen gilt als aussichtsreicher Kandidat für eine solche Leihe.
Eichhorn avancierte bei Hertha zu Saisonbeginn bereits zum Stammspieler, wurde im Januar dann von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst und fiel zweieinhalb Monate lang aus. In den finalen Wochen der Spielzeit stand er dann wieder regelmäßig in der Berliner Startelf. Insgesamt stehen für den deutschen Junioren-Nationalspieler bisher 17 Zweitligaeinsätze zu Buche, beim 2:1 gegen Greuther Fürth am 33. Spieltag feierte Eichhorn sein Tor-Debüt in der 2. Bundesliga.
Bald Konkurrenten von Kennet Eichhorn? Die zentralen Mittelfeldspieler im aktuellen Kader des FC Liverpool
Spieler
Alter
Vertrag bis
Ryan Gravenberch
24
2032
Alexis Mac Allister
27
2028
Curtis Jones
25
2027
Wataru Endo
33
2027
Stefan Bajcetic
21
2027
Trey Nyoni
18
2030