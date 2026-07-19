Michael Olise blieb bei der WM zwar ohne Tor, dennoch hat er sich in die Geschichtsbücher eingetragen und eine über 50 Jahre alte Bestmarke geknackt. Der Offensivspieler des FC Bayern München bereitet für Frankreich sieben Tore vor. Zwei davon beim Torfestival gegen England am Samstag im Spiel um Platz drei, das die Equipe Tricolore letztlich mit 4:6 verlor.
Obwohl er eine Fußballlegende überflügelte! Michael Olise bricht trotz WM-Rekord in Tränen aus
Michael Olise überflügelt Pele - und bald auch Lionel Messi?
Olise überflügelte damit niemand Geringeres als die brasilianische Fußballlegende Pele, der bei der Weltmeisterschaft 1970 sechs Treffer auflegte. Wohlgemerkt in sechs Spielen, während der FCB-Star im Zuge der XXL-Endrunde achtmal zum Einsatz kam.
In der Theorie könnte Olise noch von Lionel Messi als alleiniger Top-Vorlagengeber dieser WM abgelöst werden, sollte der Superstar im Endspiel gegen Spanien drei argentinische Treffer vorbereiten. Aktuell kommt der 39-Jährige auf vier Assists, der mit insgesamt zwölf Vorlagen bei all seinen WM-Teilnehmen auch den Allzeit-Rekord innehat. Noch vor Landsmann Diego Maradona (acht) und eben Pele, bei dem sich die Gelehrten allerdings streiten. Mal heißt es, der Ballkünstler habe sieben Assists bei seinen vier Teilnahmen aufgelegt. Mal ist von acht oder sogar zehn die Rede.
- Getty Images
Tränen nach dem Spiel: Michael Olise ohne Torerfolg bei der WM
Wie besonders Olises Ausbeute ist, zeigt jedoch der direkte Vergleich zu Messis WM-Einsätzen. Den acht des 24-Jährigen stehen 33 des Argentiniers gegenüber. Hält Olise bei kommenden WM-Teilnahmen also nur ansatzweise seine Quote, würde er Messis Bestwert pulverisieren.
Beim eigenen Abschluss liegen zwischen den beiden Ausnahmekönnern hingegen Welten. Zumindest bei dieser WM. Während Messi acht Treffer erzielte und insgesamt auf 21 kommt, blieb Olise ohne eigenen Torerfolg. Dabei hätte er gegen England gleich mehrfach treffen können, mindestens einmal sogar müssen. Beim Stand von 3:4 setzte er in der 81. Minute aus circa elf Metern völlig freistehend rechts am Tor vorbei, obwohl Torhüter Dean Henderson bereits geschlagen war. Nach Informationen der L'Equipe brach Olise ob seiner vergebenen Chancen nach dem Spiel in der Umkleide in Tränen aus. Schon nach Abpfiff hatte ihn Trainer Didier Deschamps auf dem Platz trösten müssen.
Dennoch kann Olise auf eine beeindruckende erste WM zurückblicken, die seinen Marktwert nochmals gesteigert haben dürfte. Wie es für ihn auf Vereinsebene weitergeht, scheint derweil offen zu sein. Zwar betonten die Verantwortlichen des FC Bayern in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach, dass der Offensivspieler unverkäuflich sei. Auf der anderen Seite hat Olise dem Vernehmen nach den Wunsch, zu Real Madrid zu wechseln. Bei Olises Rückkehr nach München sollen Gespräche über seine Zukunft anstehen.
Leistungsdaten von Michael Olise für den FC Bayern München und Frankreich
Mannschaft Spiele Tore Vorlagen Scorerpunkte FC Bayern München 107 42 54 96 Frankreich 25 7 10 17
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Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname