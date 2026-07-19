Obwohl er eine Fußballlegende überflügelte! Michael Olise bricht trotz WM-Rekord in Tränen aus

Wie besonders Olises Ausbeute ist, zeigt jedoch der direkte Vergleich zu Messis WM-Einsätzen. Den acht des 24-Jährigen stehen 33 des Argentiniers gegenüber. Hält Olise bei kommenden WM-Teilnahmen also nur ansatzweise seine Quote, würde er Messis Bestwert pulverisieren.

Beim eigenen Abschluss liegen zwischen den beiden Ausnahmekönnern hingegen Welten. Zumindest bei dieser WM. Während Messi acht Treffer erzielte und insgesamt auf 21 kommt, blieb Olise ohne eigenen Torerfolg. Dabei hätte er gegen England gleich mehrfach treffen können, mindestens einmal sogar müssen. Beim Stand von 3:4 setzte er in der 81. Minute aus circa elf Metern völlig freistehend rechts am Tor vorbei, obwohl Torhüter Dean Henderson bereits geschlagen war. Nach Informationen der L'Equipe brach Olise ob seiner vergebenen Chancen nach dem Spiel in der Umkleide in Tränen aus. Schon nach Abpfiff hatte ihn Trainer Didier Deschamps auf dem Platz trösten müssen.

Dennoch kann Olise auf eine beeindruckende erste WM zurückblicken, die seinen Marktwert nochmals gesteigert haben dürfte. Wie es für ihn auf Vereinsebene weitergeht, scheint derweil offen zu sein. Zwar betonten die Verantwortlichen des FC Bayern in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach, dass der Offensivspieler unverkäuflich sei. Auf der anderen Seite hat Olise dem Vernehmen nach den Wunsch, zu Real Madrid zu wechseln. Bei Olises Rückkehr nach München sollen Gespräche über seine Zukunft anstehen.