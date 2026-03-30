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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Ghana live im TV und im Live Stream?

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Deutschland trifft heute in einem Testspiel auf Ghana. Wer das Länderspiel live überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Das DFB-Team bekommt es am heutigen Montag, den 30. März, in einem Testspiel mit Ghana zu tun. Das Länderspiel wird um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.

GOAL verrät, wer das Testspiel am Abend live zeigt.

  • Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Ghana live im TV und im Live Stream?

    Das Duell zwischen Deutschland und Ghana zeigt die ARD heute live im Free-TV und Livestream. Die ARD beginnt mit der Berichterstattung des Länderspiels um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung am Abend von Esther Sedlaczek. Kommentiert wird die Partie von Philipp Sohmer, als Experte dient Bastian Schweinsteiger.

    Am heutigen Abend habt Ihr zudem die Option das Testspiel kostenlos im Livestream zu erleben. Im Livestream überträgt die ARD die Begegnung auf sportschau.de und in der hauseigenen Mediathek.

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  • News zu Deutschland und Ghana

    Beide Teams nutzten den vergangenen Freitag, um sich mit Testspielen auf die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten. Deutschland war dabei in Basel gegen die Schweiz gefordert und setzte sich in einer torreichen Begegnung mit 4:3 durch. Vor allem Florian Wirtz prägte das Spiel entscheidend. Der Offensivspieler vom FC Liverpool war an sämtlichen Treffern beteiligt und schnürte selbst einen Doppelpack. Die weiteren Tore erzielten Jonathan Tah und Serge Gnabry.

    Für Ghana verlief der Test deutlich weniger erfolgreich. Gegen Österreich kassierte Ghana eine klare 1:5-Klatsche, wobei das Team von Otto Addo vor allem nach der Pause große Probleme bekam und dort gleich vier Gegentore hinnehmen musste. Den einzigen Treffer für Ghana erzielte an dem Tag Jordan Ayew.

    Mittlerweile hat der DFB bekannt gegeben, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen endgültigen WM-Kader am 12. Mai vorstellen wird. Im Anschluss stehen Ende Mai und Anfang Juni noch zwei letzte Testspiele vor der WM an, in denen Deutschland auf Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) trifft.

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    DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

    Nr.SpielerTeam
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SaneGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Finn DahmenFC Augsburg
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle

  • Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Ghana live im TV und im Live Stream? Wichtigste Infos

    EventTestspiel
    DuellDeutschland vs. Ghana
    Datum30. März
    Anpfiff 20.45 Uhr
    SpielortMHP-Arena, Stuttgart
    ÜbertragungARD

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