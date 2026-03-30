Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Ghana live im TV und im Live Stream?

Beide Teams nutzten den vergangenen Freitag, um sich mit Testspielen auf die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten. Deutschland war dabei in Basel gegen die Schweiz gefordert und setzte sich in einer torreichen Begegnung mit 4:3 durch. Vor allem Florian Wirtz prägte das Spiel entscheidend. Der Offensivspieler vom FC Liverpool war an sämtlichen Treffern beteiligt und schnürte selbst einen Doppelpack. Die weiteren Tore erzielten Jonathan Tah und Serge Gnabry.

Für Ghana verlief der Test deutlich weniger erfolgreich. Gegen Österreich kassierte Ghana eine klare 1:5-Klatsche, wobei das Team von Otto Addo vor allem nach der Pause große Probleme bekam und dort gleich vier Gegentore hinnehmen musste. Den einzigen Treffer für Ghana erzielte an dem Tag Jordan Ayew.

Mittlerweile hat der DFB bekannt gegeben, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen endgültigen WM-Kader am 12. Mai vorstellen wird. Im Anschluss stehen Ende Mai und Anfang Juni noch zwei letzte Testspiele vor der WM an, in denen Deutschland auf Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) trifft.