Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Ghana live im TV und im Live Stream?

Das DFB-Team bekommt es am heutigen Montag, den 30. März, in einem Testspiel mit Ghana zu tun. Das Länderspiel wird um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.
GOAL verrät, wer das Testspiel am Abend live zeigt.
Das DFB-Team bekommt es am heutigen Montag, den 30. März, in einem Testspiel mit Ghana zu tun. Das Länderspiel wird um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.
GOAL verrät, wer das Testspiel am Abend live zeigt.
Das Duell zwischen Deutschland und Ghana zeigt die ARD heute live im Free-TV und Livestream. Die ARD beginnt mit der Berichterstattung des Länderspiels um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung am Abend von Esther Sedlaczek. Kommentiert wird die Partie von Philipp Sohmer, als Experte dient Bastian Schweinsteiger.
Am heutigen Abend habt Ihr zudem die Option das Testspiel kostenlos im Livestream zu erleben. Im Livestream überträgt die ARD die Begegnung auf sportschau.de und in der hauseigenen Mediathek.
Beide Teams nutzten den vergangenen Freitag, um sich mit Testspielen auf die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten. Deutschland war dabei in Basel gegen die Schweiz gefordert und setzte sich in einer torreichen Begegnung mit 4:3 durch. Vor allem Florian Wirtz prägte das Spiel entscheidend. Der Offensivspieler vom FC Liverpool war an sämtlichen Treffern beteiligt und schnürte selbst einen Doppelpack. Die weiteren Tore erzielten Jonathan Tah und Serge Gnabry.
Für Ghana verlief der Test deutlich weniger erfolgreich. Gegen Österreich kassierte Ghana eine klare 1:5-Klatsche, wobei das Team von Otto Addo vor allem nach der Pause große Probleme bekam und dort gleich vier Gegentore hinnehmen musste. Den einzigen Treffer für Ghana erzielte an dem Tag Jordan Ayew.
Mittlerweile hat der DFB bekannt gegeben, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen endgültigen WM-Kader am 12. Mai vorstellen wird. Im Anschluss stehen Ende Mai und Anfang Juni noch zwei letzte Testspiele vor der WM an, in denen Deutschland auf Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) trifft.
|Nr.
|Spieler
|Team
|1
|Oliver Baumann
|TSG Hoffenheim
|2
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|3
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund
|4
|Jonathan Tah
|FC Bayern
|5
|Pascal Groß
|Brighton & Hove Albion
|6
|Joshua Kimmich
|FC Bayern
|7
|Kai Havertz
|Arsenal
|8
|Leon Goretzka
|FC Bayern
|9
|Kevin Schade
|FC Brentford
|11
|Nick Woltemade
|Newcastle
|12
|Alexander Nübel
|VfB Stuttgart
|13
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|14
|Chris Führich
|VfB Stuttgart
|15
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|16
|Angelo Stiller
|VfB Stuttgart
|17
|Florian Wirtz
|Liverpool
|18
|Nathaniel Brown
|Eintracht Frankfurt
|19
|Leroy Sane
|Galatasaray
|20
|Serge Gnabry
|FC Bayern
|21
|Finn Dahmen
|FC Augsburg
|22
|David Raum
|RB Leipzig
|23
|Josha Vagnoman
|VfB Stuttgart
|24
|Anton Stach
|Leeds United
|25
|Lennart Karl
|FC Bayern
|26
|Malick Thiaw
|Newcastle
|Event
|Testspiel
|Duell
|Deutschland vs. Ghana
|Datum
|30. März
|Anpfiff
|20.45 Uhr
|Spielort
|MHP-Arena, Stuttgart
|Übertragung
|ARD