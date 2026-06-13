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Oliver Maywurm

Fußball heute live: Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Live Stream sehen

Weltmeisterschaft
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Marokko startet in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die WM 2026! Zum Auftakt wartet der Kracher gegen Brasilien, wer überträgt das Gruppenspiel live im Free TV und Stream?

Heute beginnt die WM 2026 auch für Geheimfavorit Marokko. Die Nordafrikaner um PSG-Superstar Achraf Hakimi treffen in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr deutscher Zeit auf Rekordweltmeister Brasilien.


Marokko vs. Brasilien live bei MagentaTVJetzt anmelden!


Wie alle 104 Spiele der WM 2026 wird Marokko vs. Brasilien unter anderem live im TV und Stream bei MagentaTV übertragen. Aber es gibt auch eine Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Live Stream! Welcher Sender die Auftaktpartie der Marokkaner heute im Free-TV zeigt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

  • Fußball heute live: Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Live Stream sehen

    Wer Marokko gegen Brasilien in der Nacht von Samstag (13. Juni) auf Sonntag (14. Juni) live sehen will, muss einfach das ZDF einschalten. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die mit Spannung erwartete Partie, eines der Highlights der WM-Gruppenphase, kostenlos und frei empfangbar im TV. Zudem steht via sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek natürlich auch ein Gratis-Livestream zur Verfügung.

    ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der WM 2026 live im Free-TV. Für Marokko gegen Brasilien ist das ZDF an der Reihe, das zuvor bereits das Duell zwischen der Schweiz und Katar übertragen hat. Im Anschluss daran starten die Vorberichte für das erste WM-Spiel der Marokkaner, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie das Experten-Trio aus Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp führen durch die Sendung.

    Sobald ab 0 Uhr in New York/New Jersey (USA) der Ball rollt, wird Marokko vs. Brasilien im ZDF von Claudia Neumann kommentiert.

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  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    Fußball heute live: Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Live Stream sehen - weitere Optionen

    Wie anfangs schon erwähnt: Alle 104 Spiele der WM 2026 werden live bei MagentaTV übertragen. Der Pay-TV-Sender hat daher natürlich auch die Partie zwischen Marokko und Brasilien heute Nacht im Programm.

    Auch bei MagentaTV gibt es ausführliche Vorberichte. Wenn es ab 0 Uhr dann auf dem Rasen zur Sache geht, übernimmt Kommentator Marco Hagemann.

    Wichtig: MagentaTV ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abo, um die WM-Spiele dort live sehen zu können. Eine günstige Option ist dabei das Abo MagentaTV Flex. Das kostet elf Euro pro Monat und Ihr könnt es monatlich wieder kündigen.

    Für alle marokkanischen Fans lohnt sich ein Abo in jedem Fall, da das zweite Gruppenspiel von Hakimi und Co. gegen Schottland nächstes Wochenende (20. Juni) ausschließlich bei MagentaTV zu sehen ist. Diese Partie wird nicht zusätzlich im Free-TV übertragen, läuft weder bei ARD noch ZDF. Denn Marokko vs. Schottland ist eines von 44 Spielen dieser WM, die MagentaTV exklusiv im Programm hat.

  • Fußball heute live: Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Live Stream sehen - die Übertragung in der Übersicht


    Spiel

    Marokko vs. Brasilien

    Datum

    Sonntag, 14. Juni 2026

    Anstoß (deutsche Zeit)

    0 Uhr

    Wettbewerb

    WM 2026, Gruppenphase, 1. Spieltag

    Übertragung live im Free-TV

    ZDF

    Übertragung im kostenlosen Live Stream

    sportstudio.de / ZDF-Mediathek

    Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo

    MagentaTV

    Kommentatorin im ZDF

    Claudia Neumann

    Kommentator bei MagentaTV

    Marco Hagemann


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