Fußball heute live: Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Live Stream sehen

Heute beginnt die WM 2026 auch für Geheimfavorit Marokko. Die Nordafrikaner um PSG-Superstar Achraf Hakimi treffen in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr deutscher Zeit auf Rekordweltmeister Brasilien.
Wie alle 104 Spiele der WM 2026 wird Marokko vs. Brasilien unter anderem live im TV und Stream bei MagentaTV übertragen. Aber es gibt auch eine Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Live Stream! Welcher Sender die Auftaktpartie der Marokkaner heute im Free-TV zeigt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.