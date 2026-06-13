Fußball heute live: Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Live Stream sehen

Wer Marokko gegen Brasilien in der Nacht von Samstag (13. Juni) auf Sonntag (14. Juni) live sehen will, muss einfach das ZDF einschalten. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die mit Spannung erwartete Partie, eines der Highlights der WM-Gruppenphase, kostenlos und frei empfangbar im TV. Zudem steht via sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek natürlich auch ein Gratis-Livestream zur Verfügung.

ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der WM 2026 live im Free-TV. Für Marokko gegen Brasilien ist das ZDF an der Reihe, das zuvor bereits das Duell zwischen der Schweiz und Katar übertragen hat. Im Anschluss daran starten die Vorberichte für das erste WM-Spiel der Marokkaner, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie das Experten-Trio aus Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp führen durch die Sendung.

Sobald ab 0 Uhr in New York/New Jersey (USA) der Ball rollt, wird Marokko vs. Brasilien im ZDF von Claudia Neumann kommentiert.