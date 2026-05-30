Fußball heute live: Läuft PSG vs. FC Arsenal (Champions League Finale) auch live im Free TV bei ARD, ZDF oder SAT.1?

Das Finale zwischen PSG und Arsenal läuft im öffentlich-rechtlichen Free-TV. ZDF zeigt das Spiel live und in voller Länge. Um 17.05 Uhr startet die Sendung mit Moderator Jochen Breyer, den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie Kommentator Gari Paubandt. Auf sportstudio.de steht ein kostenloser Livestream bereit.
Alternativ könnt Ihr auch bei DAZN einschalten. Dort läuft das Spiel ebenfalls live in voller Länge, die Übertragung startet bereits um 17 Uhr.
Folgendes Team ist dabei im Einsatz:
- Moderation: Laura Wontorra
- Experten: Michael Ballack, Nils Petersen
- Kommentar: Jan Platte