Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
GOAL

Fußball heute live: Läuft PSG vs. FC Arsenal (Champions League Finale) auch live im Free TV bei ARD, ZDF oder SAT.1?

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Paris Saint-Germain
FC Arsenal

In der Champions League spielen PSG und der FC Arsenal heute das Finale aus. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live mitverfolgen könnt.

Im Duell um den Henkelpott der Königsklasse treffen Paris Saint-Germain und Arsenal am Samstagabend, 30. Mai 2026, ab 18 Uhr aufeinander. Die Partie findet in der Puskas Arena in Budapest statt.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Hier in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

  • Fußball heute live: Läuft PSG vs. FC Arsenal (Champions League Finale) auch live im Free TV bei ARD, ZDF oder SAT.1?

    Das Finale zwischen PSG und Arsenal läuft im öffentlich-rechtlichen Free-TV. ZDF zeigt das Spiel live und in voller Länge. Um 17.05 Uhr startet die Sendung mit Moderator Jochen Breyer, den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie Kommentator Gari Paubandt. Auf sportstudio.de steht ein kostenloser Livestream bereit.

    Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

    Alternativ könnt Ihr auch bei DAZN einschalten. Dort läuft das Spiel ebenfalls live in voller Länge, die Übertragung startet bereits um 17 Uhr. Folgendes Team ist dabei im Einsatz:

    • Moderation: Laura Wontorra
    • Experten: Michael Ballack, Nils Petersen
    • Kommentar: Jan Platte
    • Werbung

  • Fußball heute live: Läuft PSG vs. FC Arsenal (Champions League Finale) auch live im Free TV bei ARD, ZDF oder SAT.1? Die wichtigsten Infos zum Spiel

    • Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal
    • Runde: Finale
    • Wettbewerb: Champions League
    • Datum: Samstag, 30. Mai 2025
    • Uhrzeit: 18 Uhr
    • Spielort: Puskás Arena, Budapest, Ungarn
    • TV: ZDF
    • Livestream: DAZN, ZDF (sportstudio.de)

  • Fußball heute live: Läuft PSG vs. FC Arsenal (Champions League Finale) auch live im Free TV bei ARD, ZDF oder SAT.1? Die Wege ins Finale

    • Der Weg von PSG ins Finale ab der K.o.-Phase:
    RundeGegnerErgebnis
    AchtelfinaleFC Chelsea8:2 (5:2, 3:0)
    ViertelfinaleFC Liverpool4:0 (2:0, 2:0)
    HalbfinaleFC Bayern München6:5 (5:4, 1:1)
    • Der Weg von Arsenal ins Finale ab der K.o.-Phase:
    RundeGegnerErgebnis
    AchtelfinaleBayer 04 Leverkusen3:1 (1:1, 2:0)
    ViertelfinaleSporting Lissabon1:0 (1:0, 0:0)
    HalbfinaleAtletico Madrid2:1 (1:1, 1:0)
Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS