Fußball heute live: Läuft PSG vs. FC Arsenal (Champions League Finale) auch live im Free TV bei ARD, ZDF oder SAT.1?

Im Duell um den Henkelpott der Königsklasse treffen Paris Saint-Germain und Arsenal am Samstagabend, 30. Mai 2026, ab 18 Uhr aufeinander. Die Partie findet in der Puskas Arena in Budapest statt.

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