Fußball heute live: Läuft Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal bei ARD, ZDF oder Sky im TV und Live Stream?

Ihr könnt Bayer Leverkusen gegen FC Bayer München im DFB-Pokalhalbfinale auf mehreren Sendern bzw. Streams live sind. DAZN und die ARD sind keine davon.

Dennoch gibt es eine Übertragung im Free-TV - und zwar im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet sowohl eine Berichterstattung im linearen Fernsehen als auch im Livestream, bei zdf.de, an.

Folgendes Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderator : Sven Voss

: Sven Voss Experten : Christoph Kramer und Per Mertesacker

: Christoph Kramer und Per Mertesacker Kommentator: Oliver Schmidt

Obendrein schafft Sky Abhilfe. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an sämtlichen Pokalspielen und hat somit auch beide Halbfinals live im Programm.

Ab 20 Uhr könnt Ihr bei Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 2 live dabei sein, wenn Wolff Fuss das Spiel des FC Bayern München bei Bayer Leverkusen kommentiert. Der Livestream ist über SkyGo und WOW abrufbar.