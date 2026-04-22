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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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Fußball heute live: Läuft Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal bei ARD, ZDF oder Sky im TV und Live Stream?

Deutschland DFB-Pokal
Bayer Leverkusen - Bayern München
Bayer Leverkusen
Bayern München

Im Halbfinale des DFB-Pokals treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München aufeinander. Auf welchem Sender Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt? GOAL verrät es Euch!

Bayer Leverkusen und der FC Bayern München duellieren sich im DFB-Pokal-Halbfinale am heutigen Mittwoch (22. April). Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr in der BayArena.

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Doch wo könnt Ihr die Partie heute live im Free-TV und Livestream sehen? Im Folgenden bekommt Ihr alle Informationen!

  • Fußball heute live: Läuft Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal bei ARD, ZDF oder Sky im TV und Live Stream?

    Ihr könnt Bayer Leverkusen gegen FC Bayer München im DFB-Pokalhalbfinale auf mehreren Sendern bzw. Streams live sind. DAZN und die ARD sind keine davon.

    Dennoch gibt es eine Übertragung im Free-TV - und zwar im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet sowohl eine Berichterstattung im linearen Fernsehen als auch im Livestream, bei zdf.de, an. 

    Folgendes Team begleitet Euch durch den Abend:

    • Moderator: Sven Voss
    • Experten: Christoph Kramer und Per Mertesacker
    • Kommentator: Oliver Schmidt

    Obendrein schafft Sky Abhilfe. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an sämtlichen Pokalspielen und hat somit auch beide Halbfinals live im Programm. 

    Ab 20 Uhr könnt Ihr bei Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 2 live dabei sein, wenn Wolff Fuss das Spiel des FC Bayern München bei Bayer Leverkusen kommentiert. Der Livestream ist über SkyGo und WOW abrufbar. 

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    Fußball heute live: Läuft Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal bei ARD, ZDF oder Sky im TV und Live Stream? Voraussichtliche Aufstellungen

    So könnten beide Teams spielen:

    • Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Culbreath, Aleix Garcia, Palacios, Grimaldo - Maza, Tella - Kofane
    • FC Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane

  • Fußball heute live: Läuft Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal bei ARD, ZDF oder Sky im TV und Live Stream? Die wichtigsten Infos

    • Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München
    • Wettbewerb: DFB-Pokal
    • Spielrunde: Halbfinale
    • Datum: 22. April 2026
    • Uhrzeit: 20.45 Uhr
    • Ort: BayArena, Leverkusen
    • TV: Sky, ZDF
    • Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de

  • Fußball heute live: Läuft Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal bei ARD, ZDF oder Sky im TV und Live Stream? Die Termine

    DatumUhrzeitHeimmannschaftAuswärtsmannschaftRunde
    22. April20.45 UhrBayer LeverkusenFC Bayern MünchenHalbfinale
    23. April20.45 UhrVfB StuttgartSC FreiburgHalbfinale
    23. Mai20 UhrSieger HF 1Sieger HF 2Finale
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