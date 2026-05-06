Fußball heute live: FC Bayern München vs. PSG live im TV und Live Stream sehen

Erst am vergangenen Dienstag entschied Paris Saint-Germain ein spektakuläres Champions-League-Halbfinale mit 5:4 gegen den FC Bayern München für sich. Nur acht Tage später kommt es am heutigen Mittwoch (6. Mai) bereits zum Rückspiel zwischen den beiden europäischen Giganten. Anpfiff ist um 21 Uhr in der Allianz Arena in München.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo die Begegnung live im TV und Live Stream übertragen wird.