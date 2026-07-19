"Fußball 1, Verbrecher 0!" Internationale Presse zerlegt "destruktives" Argentinien nach WM-Finale

Nicht nur die spanische Presse feiert den neuen Weltmeister Spanien, Rodri und Co. sind nun "wieder die Könige der Welt", schreibt etwa die Marca. Das Team von Luis de la Fuente habe mit dem Finalsieg (1:0 n.V.) gegen destruktive Argentinier nebenbei zudem "den Fußball gerettet" - das sieht man auch im Ausland so.

Vor allem die Presse in England, das im Halbfinale an Lionel Messis Team gescheitert war, arbeitet sich an der harten Gangart der Argentinier ab. "Fußball 1, Verbrecher 0", schrieb der Telegraph, "Gott sei Dank hat der Sport gesiegt. Spanien hat die WM gewonnen, und wir alle sind dadurch besser dran. Der Fußball ist dadurch besser dran. Es musste Spanien sein, das dieses Finale gewinnt."