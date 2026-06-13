Juventus Turin hat die Verhandlungen mit Dusan Vlahovic angeblich doch wieder aufgenommen und will den Serben zu deutlich reduziertem Gehalt halten. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach soll dem Stürmer, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, ein neues Angebot vorgelegt werden. Aktuell ist Vlahovic noch mit angeblich zwölf Millionen Euro pro Jahr der Top-Verdiener der gesamten Serie A, doch wenn er weiter in Turin bleiben möchte, müsse er deutliche Einbußen beim Gehalt in Kauf nehmen: Fünf Millionen Euro pro Saison wolle Juve ihm anbieten.
Für weniger als die Hälfte des Gehalts: Bayern-Kandidat soll angeblich neuen Vertrag unterschreiben
Juve setzt offenbar auf weniger Grundgehalt und Boni
Mit einer Reduzierung seiner Bezüge habe sich Vlahovic schon abgefunden - aber weniger als die Hälfte seines bisherigen Gehalts seien ihm auch zu wenig. Er fordere acht Millionen Euro pro Saison, wobei Juve durchaus mit Boni noch Spielraum sieht, um auf diesen Betrag annähernd zu kommen. Selbst eine Verlängerung für ein oder zwei Jahre käme für ihn in Frage.
Vlahovic selbst wolle unbedingt weiter mit Trainer Luciano Spalletti arbeiten - und auch der Juve-Coach setzt angeblich auf einen physisch starken Mittelstürmer wie Vlahovic, der jedoch in der abgelaufenen Saison lange verletzt gewesen ist.
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Vlahovic war bei Bayern als Back-Up für Harry Kane im Gespräch
Der ablösefreie Status des Angreifers hatte Gerüchten zufolge auch andere Klubs auf den Plan gerufen. So soll sich auch der FC Bayern München für ihn interessiert haben, da der deutsche Rekordmeister noch nach einem Back-Up für Harry Kane - und womöglich einem Nachfolger auf langfristige Sicht - Ausschau hält. In der vergangenen Saison übernahm der von Chelsea ausgeliehene Nicolas Jackson diesen Job, doch die Kaufoption für den Senegalesen zogen die Münchner nicht, sodass der Angreifer wieder nach London zurückkehren musste.
Die Saison 25/26 von Dusan Vlahovic:
- Spiele: 23
- Einsatzminuten: 1162
- Tore: 10
- Assists: 2