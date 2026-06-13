Für weniger als die Hälfte des Gehalts: Bayern-Kandidat soll angeblich neuen Vertrag unterschreiben

Mit einer Reduzierung seiner Bezüge habe sich Vlahovic schon abgefunden - aber weniger als die Hälfte seines bisherigen Gehalts seien ihm auch zu wenig. Er fordere acht Millionen Euro pro Saison, wobei Juve durchaus mit Boni noch Spielraum sieht, um auf diesen Betrag annähernd zu kommen. Selbst eine Verlängerung für ein oder zwei Jahre käme für ihn in Frage.

Vlahovic selbst wolle unbedingt weiter mit Trainer Luciano Spalletti arbeiten - und auch der Juve-Coach setzt angeblich auf einen physisch starken Mittelstürmer wie Vlahovic, der jedoch in der abgelaufenen Saison lange verletzt gewesen ist.