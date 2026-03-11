Für Wechsel zum FC Schalke 04: Edin Dzeko lehnte offenbar Millionen-Angebot aus Frankreich ab

Während Dzeko bei den Königsblauen kolportierte 300.000 Euro Jahresgehalt erhält, hätte er dem Bericht zufolge beim französischen Erstligisten sogar 1,3 Millionen Euro - also eine Million mehr - verdienen können. Im Februar bestätigte der 39-Jährige in einem Sport-Bild-Interview Ähnliches, ohne jedoch den Verein zu nennen: "Ich habe von Anfang an gesagt: Geld ist mir nicht wichtig. Ich hatte andere Angebote, die deutlich lukrativer waren. Aber darum ging es mir überhaupt nicht. Ich habe für diesen Verein gerne auf Geld verzichtet."

Dzeko begründete: "Ich habe mich gefragt: Was will ich? Was brauche ich? Ich kam zu der Antwort: ein emotionales Stadion mit lauten Fans. Einen Verein, der mich noch einmal mitreißt. Da kam mir plötzlich Schalke in den Kopf."