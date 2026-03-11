Im Januar schloss sich Edin Dzeko ablösefrei dem FC Schalke 04 an - nicht aus finanziellen Gründen. Diesbezüglich hatte es nämlich bessere Angebote gegeben, wie die Sport Bild berichtet.
Für Wechsel zum FC Schalke 04: Edin Dzeko lehnte offenbar Millionen-Angebot aus Frankreich ab
Während Dzeko bei den Königsblauen kolportierte 300.000 Euro Jahresgehalt erhält, hätte er dem Bericht zufolge beim französischen Erstligisten sogar 1,3 Millionen Euro - also eine Million mehr - verdienen können. Im Februar bestätigte der 39-Jährige in einem Sport-Bild-Interview Ähnliches, ohne jedoch den Verein zu nennen: "Ich habe von Anfang an gesagt: Geld ist mir nicht wichtig. Ich hatte andere Angebote, die deutlich lukrativer waren. Aber darum ging es mir überhaupt nicht. Ich habe für diesen Verein gerne auf Geld verzichtet."
Dzeko begründete: "Ich habe mich gefragt: Was will ich? Was brauche ich? Ich kam zu der Antwort: ein emotionales Stadion mit lauten Fans. Einen Verein, der mich noch einmal mitreißt. Da kam mir plötzlich Schalke in den Kopf."
Edin Dzeko trifft wie am Fließband für den FC Schalke 04
Vor seinem Wechsel im Winter hatte Dzeko noch für den Serie-A-Klub AC Florenz gespielt. Mit Schalke ist er nun auf bestem Weg zurück in die Bundesliga: Das Team von Trainer Miron Muslic führt aktuell die Tabelle der 2. Liga an. An der Spitze geht es jedoch extrem eng zu - der Vorsprung auf Platz fünf beträgt lediglich fünf Punkte, zudem stehen noch neun Spieltage aus.
Großen Anteil am jüngsten Erfolg hat vor allem Dzeko selbst. Der Mittelstürmer benötigte kaum Zeit, um sich in Gelsenkirchen einzufinden, und trifft praktisch wie am Fließband: Nach nur sieben Spielen für seinen neuen Verein stehen bereits fünf Tore und drei Vorlagen auf seinem Konto.
Edin Dzeko: Statistiken beim FC Schalke 04
- Spiele: 7
- Tore: 5
- Vorlagen: 3