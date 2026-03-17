Dass Pep Guardiola großer Fan von Phil Foden ist, hat er nie verheimlicht. Schon 2019, Foden hatte im Grunde gerade erst die große Fußball-Bühne betreten, bezeichnete er ihn als "den talentiertesten Spieler, den ich je in meiner Karriere als Trainer gesehen habe".
Für Pep Guardiola war er schon auf einer Stufe mit Lionel Messi: Der "talentierteste Spieler" von Manchester City erlebt eine Formkrise zur Unzeit
Doch was ist mit Lionel Messi, mag man sich da fragen? Der Coach von Manchester City hatte dazu Ende November einen vielsagenden Vergleich parat: "Die ganze Saison über war er so brillant", sagte Guardiola über den 25-jährigen Foden. "Ich erinnere mich an einen Spieler, den ich bei Barcelona trainierte, der im Strafraum ankommt und von außen schießt. Er ist der ähnlichste Spieler, den ich je gesehen habe."
Diese Sätze schienen Foden anzustacheln. Sie kamen nämlich just zu einer Zeit, in der der offensive Flügelspieler die beste Phase seiner aktuellen Saison einläutete. Innerhalb von vier Ligaspielen, City gewann alle davon, erzielte Foden sechs Tore und steuerte eine Vorlage bei.
Zwar ließ Guardiola Foden in den darauf folgenden vier PL-Partien jeweils über 90 Minuten ran, doch seitdem ist ein klarer Bruch festzuhalten. Zwölfmal kam Foden seither zum Einsatz und blieb zwischenzeitlich 13 Begegnungen lang ohne Scorerpunkt. Sein letztes Tor schoss er am Ende der erwähnten Serie, am 14. Dezember.
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Guardiola wendet sich aktuell von Foden ab
Foden hängt mächtig durch, der Jahresbeginn war in etwa der Start. Seit Anfang Januar spielte er nicht mehr über die komplette Spielzeit. Von den 20 Partien, die City in 2026 absolvierte, war er in der Hälfte davon kein Protagonist (sechsmal auf der Bank, viermal im Kader ohne Einsatz).
Auffällig: In den wichtigen Spielen setzt Guardiola nun schon eine Weile lang auf andere. Beim 0:3 kürzlich in der Champions League gegen Real Madrid schaute Foden von draußen ebenso 90 Minuten lang zu wie im Februar gegen Liverpool.
Guardiola wäre freilich nicht Guardiola, wenn er die zahlreichen Fragen der englischen Presse zu Foden nicht auf seine typische Art und Weise abbügeln würde. "Ich habe null, null, null Zweifel an Phil", sagte der Spanier vor einigen Wochen. "Er muss sich einfach darauf konzentrieren, Fußball zu spielen und angeln zu gehen. Wenn er das tut, wird Phil zurück sein. Es ist noch keine 20 Jahrhunderte her, dass er der beste Spieler der Premier League war."
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Phil Foden bei Thomas Tuchel kurz vor der WM angezählt
Das ist nicht falsch, knapp zwei Jahre können im Spitzensport allerdings auch leicht zu einer Ewigkeit verkommen. Beim Titelgewinn 2023/24 war Foden mit 19 Toren und acht Vorlagen in 35 Spielen der überragende Mann in Guardiolas Kader, die entsprechende Auszeichnung der Liga war vollauf verdient.
Will man eine größere Linie ziehen, ging es seither allerdings dezent bergab mit Foden. Zwar war er unter Nationaltrainer Gareth Southgate beim Run ins EM-Finale Stammspieler, doch blieb zugleich ohne Torbeteiligung. Bei den Three Lions will es für Foden ohnehin nicht so richtig funktionieren.
47 Länderspiele hat er mittlerweile auf dem Buckel. Gemessen an seiner Qualität und der gewohnte Quote sind lediglich vier Tore und zehn Vorlagen (nur drei Torbeteiligungen bei großen Turnieren) jedoch schlicht schwach. Auf dieser internationalen Bühne konnte Foden seine Leistung aus Manchester nur selten abrufen.
Seine derzeitige Flaute kommt daher auch in dieser Hinsicht zur Unzeit. Während Southgate und Guardiola ihm stets großes Vertrauen entgegenbrachten, hat Nationalcoach Thomas Tuchel bisher ein wenig anders agiert. Er nominierte Foden nur für zwei seiner bislang fünf Lehrgänge.
Nachdem er dreimal in Folge nicht dabei war, holte Tuchel Foden im November wieder in den Kader zurück und versprach ihm eine "zentrale Rolle". Doch in den beiden Spielen gegen Serbien und Albanien kam er als Einwechselspieler dann nur in 53 von 180 möglichen Minuten zum Einsatz.
Tuchel sieht Foden zudem als Zehner und nicht als Flügelspieler. Im offensiven Zentrum jedoch ist die Konkurrenz groß. Sobald wieder fit, dürfte Jude Bellingham dort seinen Platz für die anstehende WM ebenso sicher haben wie Morgan Rogers. Auch Eberechi Eze ist noch in der Verlosung.
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Guardiola erklärt Foden für unverkäuflich - und holt trotzdem massig Konkurrenten
Apropos Konkurrenz: Die hat Foden natürlich auch bei ManCity. Und das entgegen Guardiolas einstiger Prognose. "Er ist der einzige Spieler, der unter gar keinen Umständen verkauft werden darf. Nicht einmal für 500 Millionen Euro", schrieb Pep 2019 in seinem Buch "Pep's City: The Making of a Superteam" und stellte klar: "Phil geht nirgendwohin. Er ist Manchester City. Wir werden für seine Position niemanden verpflichten."
Das war gelinde gesagt geflunkert. Schließlich kamen in Ferran Torres (2020), Jack Grealish (2021), Jeremy Doku (2023), Savinho (2024) und zuletzt Rayan Cherki (2025) sowie Antoine Semenyo (2026) gleich mehrere Spieler, die ein recht ähnliches Betätigungsfeld wie Foden aufweisen. Schon in der Vorsaison stand er in 23 seiner 49 Pflichtspiele nicht mehr in der Anfangsformation.
Die restliche Spielzeit, wenngleich sie für City durch das wahrscheinliche Verpassen der Titel in Liga und Königsklasse nur noch in den beiden Pokal-Wettbewerben Silberware bringen könnte, wird für Foden deshalb sehr entscheidend sein. Er kann sich glücklich schätzen, dass Guardiola ihm weiterhin zugeneigt ist - auch wenn er seit mehreren Wochen an Bedeutung für die Mannschaft eingebüßt hat.
"Er ist mein Sohn, er ist unser Sohn“, sagte der Spanier. "Schritt für Schritt wird er zurückkommen. Wir versuchen, ihn zu schützen und ihn wieder zu seiner Bestform zu bringen. In einer acht- oder neunjährigen Karriere gibt es manchmal Höhen und Tiefen. So einfach ist das. Ich werde nicht derjenige sein, der an Phils Qualität und seiner Bedeutung zweifelt."
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.