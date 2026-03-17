Für Pep Guardiola war er schon auf einer Stufe mit Lionel Messi: Der "talentierteste Spieler" von Manchester City erlebt eine Formkrise zur Unzeit

Das ist nicht falsch, knapp zwei Jahre können im Spitzensport allerdings auch leicht zu einer Ewigkeit verkommen. Beim Titelgewinn 2023/24 war Foden mit 19 Toren und acht Vorlagen in 35 Spielen der überragende Mann in Guardiolas Kader, die entsprechende Auszeichnung der Liga war vollauf verdient.

Will man eine größere Linie ziehen, ging es seither allerdings dezent bergab mit Foden. Zwar war er unter Nationaltrainer Gareth Southgate beim Run ins EM-Finale Stammspieler, doch blieb zugleich ohne Torbeteiligung. Bei den Three Lions will es für Foden ohnehin nicht so richtig funktionieren.

47 Länderspiele hat er mittlerweile auf dem Buckel. Gemessen an seiner Qualität und der gewohnte Quote sind lediglich vier Tore und zehn Vorlagen (nur drei Torbeteiligungen bei großen Turnieren) jedoch schlicht schwach. Auf dieser internationalen Bühne konnte Foden seine Leistung aus Manchester nur selten abrufen.

Seine derzeitige Flaute kommt daher auch in dieser Hinsicht zur Unzeit. Während Southgate und Guardiola ihm stets großes Vertrauen entgegenbrachten, hat Nationalcoach Thomas Tuchel bisher ein wenig anders agiert. Er nominierte Foden nur für zwei seiner bislang fünf Lehrgänge.

Nachdem er dreimal in Folge nicht dabei war, holte Tuchel Foden im November wieder in den Kader zurück und versprach ihm eine "zentrale Rolle". Doch in den beiden Spielen gegen Serbien und Albanien kam er als Einwechselspieler dann nur in 53 von 180 möglichen Minuten zum Einsatz.

Tuchel sieht Foden zudem als Zehner und nicht als Flügelspieler. Im offensiven Zentrum jedoch ist die Konkurrenz groß. Sobald wieder fit, dürfte Jude Bellingham dort seinen Platz für die anstehende WM ebenso sicher haben wie Morgan Rogers. Auch Eberechi Eze ist noch in der Verlosung.