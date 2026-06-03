Für nur 20 Millionen Euro: Real Madrid offenbar vor nächstem Transfercoup nach Ibrahima Konate

Denn wie Fabrizio Romano berichtet, werde sich auch Denzel Dumfries von Inter Mailand den Königlichen anschließen. Für die Fixierung des Deals brauchte es dabei keinerlei Verhandlungsgeschick mit den Nerazzurri, Real mache demnach von der Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro Gebrauch. Der niederländische Nationalspieler hat bei Inter noch Vertrag bis 2028.

Vor fünf Jahren wechselte Dumfries für knapp 14 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Nerazzurri und etablierte sich dort sofort als Stammspieler auf der rechten Außenbahn. Seine beste Saison spielte er 2024/25, Dumfries war mit elf Toren und sechs Vorlagen in 47 Pflichtspielen offensiv so produktiv wie noch nie zuvor in seiner Karriere.

Besonders großen Anteil hatte er letztlich am Einzug Inters ins Champions-League-Finale. In den spektakulären Halbfinalspielen gegen den FC Barcelona erzielte Dumfries zwei Tore und bereitete drei vor, er war also an sechs der sieben Inter-Treffer gegen die Katalanen direkt beteiligt.