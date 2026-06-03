Für nur 20 Millionen Euro: Real Madrid offenbar vor nächstem Transfercoup nach Ibrahima Konate

Wie die as berichtet, werde sich Ibrahima Konate ablösefrei den Königlichen anschließen, sollte Florentino Perez am 7. Juni als Oberhaupt des Klubs wiedergewählt werden. Der 79-Jährige habe eine Einigung mit dem langjährigen Innenverteidiger vom FC Liverpool über einen Vierjahresvertrag erzielt, für die endgültige Vertragsunterzeichnung müsse sich Perez aber noch bei der Wahl gegen Enrique Riquelme durchsetzen.
Und Konate soll nicht der einzige Neuzugang sein, den die Madrilenen zeitnah präsentieren.