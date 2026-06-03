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Jonas Rütten

Für nur 20 Millionen Euro: Real Madrid offenbar vor nächstem Transfercoup nach Ibrahima Konate

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Während in wenigen Tagen über das Präsidentschaftsamt entschieden wird, arbeitet Real Madrid im Hintergrund offenbar schon erfolgreich am Kader für die kommende Saison. Zwei Neuzugänge könnten zeitnah verkündet werden.

Wie die as berichtet, werde sich Ibrahima Konate ablösefrei den Königlichen anschließen, sollte Florentino Perez am 7. Juni als Oberhaupt des Klubs wiedergewählt werden. Der 79-Jährige habe eine Einigung mit dem langjährigen Innenverteidiger vom FC Liverpool über einen Vierjahresvertrag erzielt, für die endgültige Vertragsunterzeichnung müsse sich Perez aber noch bei der Wahl gegen Enrique Riquelme durchsetzen.

Und Konate soll nicht der einzige Neuzugang sein, den die Madrilenen zeitnah präsentieren.

  • Real Madrid zieht wohl die Ausstiegsklausel bei Dumfries

    Denn wie Fabrizio Romano berichtet, werde sich auch Denzel Dumfries von Inter Mailand den Königlichen anschließen. Für die Fixierung des Deals brauchte es dabei keinerlei Verhandlungsgeschick mit den Nerazzurri, Real mache demnach von der Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro Gebrauch. Der niederländische Nationalspieler hat bei Inter noch Vertrag bis 2028.

    Vor fünf Jahren wechselte Dumfries für knapp 14 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Nerazzurri und etablierte sich dort sofort als Stammspieler auf der rechten Außenbahn. Seine beste Saison spielte er 2024/25, Dumfries war mit elf Toren und sechs Vorlagen in 47 Pflichtspielen offensiv so produktiv wie noch nie zuvor in seiner Karriere.

    Besonders großen Anteil hatte er letztlich am Einzug Inters ins Champions-League-Finale. In den spektakulären Halbfinalspielen gegen den FC Barcelona erzielte Dumfries zwei Tore und bereitete drei vor, er war also an sechs der sieben Inter-Treffer gegen die Katalanen direkt beteiligt.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid holt Konkurrenz für Alexander-Arnold nach Carvajal-Abgang

    Die abgelaufenen Saison war für Dumfries dann von einer monatelangen Pause zwischen Ende November und Anfang März geprägt. Der Niederländer musste sich einer Sprunggelenks-OP unterziehen, während Inter auf nationaler Ebene die Konkurrenz dominierte. Immerhin steuerte er im Pokalfinale gegen Lazio noch eine Torvorlage zum 2:0-Sieg bei. Die Nerazzurri gewannen also am Ende von Dests Zeit in Mailand noch einmal das Double.

    Den Dumfries-Abgang will Inter dem Vernehmen nach mit der Verpflichtung von Marco Palestra kompensieren, doch das wird offenbar nicht günstig. Der von Atalanta Bergamo an Cagliari Calcio verliehene Rechtsverteidiger soll mindestens 50 Millionen Euro kosten.

    Bei den Königlichen wird Dumfries nach dem Abgang von Klubikone Dani Carvajal auf der rechten Seite mit Trent Alexander-Arnold konkurrieren. Der 27-Jährige, der im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Liverpool gekommen war, konnte in seiner Debüt-Saison auch aufgrund von zwei langwierigen Muskelverletzungen nur selten überzeugen. Als Krönung der verkorksten Spielzeit wurde Alexander-Arnold von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nicht für die WM berücksichtigt.