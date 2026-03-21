Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann ist verwundert darüber, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann im Kader für die anstehenden Testspiele Ende März auf Galatasarays Offensivspieler Leroy Sane setzt.
"Für mich unverständlich": Ex-Nationalspieler kritisiert Julian Nagelsmann wegen DFB-Nominierung von Leroy Sane - und nennt seine Alternativen
Dietmar Hamann von Leroy Sanes DFB-Nominierung "sehr überrascht"
Es habe ihn "sehr überrascht", dass Sane ins am Donnerstag verkündete DFB-Aufgebot berufen wurde, sagte Hamann am Samstag bei Sky. Dabei bezog er sich auch auf Aussagen Nagelsmanns von vor einigen Monaten: "Der Bundestrainer hat ja gesagt, dass die türkische Liga nicht auf dem Niveau ist wie die deutsche oder andere europäische Ligen – und dass es für ihn (Sane, d. Red.) nicht einfach wird."
Als der Bundestrainer Sane für die WM-Qualifikationsspiele im September nicht nominiert hatte, erklärte er den Verzicht auf den großen Namen unter anderem damit, dass jener nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray in der Türkei bis dahin noch nicht so überzeugt hatte, wie er sich das vorstelle: "Er spielt jetzt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als die Bundesliga oder andere europäische Top-Ligen. Und ich finde, dass er da nochmal mehr auffallen muss", erklärte Nagelsmann.
Auch im Kader für die Quali-Partien im Oktober fehlte Sane dann, im November kehrte er zurück, stand jeweils in der Startelf und überzeugte allen voran beim rauschenden 6:0 im entscheidenden Spiel gegen die Slowakei mit zwei Toren und einem Assist.
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Leroy Sane im DFB-Kader? "Die hätten es alle mehr verdient als er"
Hamann kann Sanes erneute Nominierung angesichts der Alternativen für die offensiven Außenbahnen dennoch nicht nachvollziehen. "Wir haben einen El Mala, wir haben einen Adeyemi, wir haben einen Beier. Ich glaube, die hätten es alle mehr verdient als ein Leroy Sane. Für mich unverständlich", betonte der 52-Jährige, der zwischen 1997 und 2005 59 Länderspiele für Deutschland absolviert hat.
Nach einem zwischenzeitlichen Hoch lief es für Sane persönlich im Verein zuletzt nicht wirklich rund. In seinen letzten 13 Einsätzen kam er mit zwei Assists lediglich auf zwei direkte Torbeteiligungen, Anfang Februar hatten ihn Sprunggelenksprobleme außer Gefecht gesetzt. Zudem stand Sane jüngst nicht immer in Galatasarays Startelf, blieb beispielsweise im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool (1:0) 90 Minuten lang auf der Bank und wurde im Rückspiel bei den Reds (0:4) erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt.
Von den von Hamann genannten Alternativen empfahl sich in den vergangenen Wochen allen voran Maximilian Beier für einen Platz im Nationalmannschaftskader, der 23-Jährige ist bei Borussia Dortmund Stammkraft und lieferte zuletzt regelmäßig Tore oder Assists. Beier und BVB-Kumpel Karim Adeyemi, der sich im Verein derzeit meist hinter Erstgenanntem anstellen muss, konkurrieren laut Nagelsmann mit Kevin Schade vom FC Brentford um einen oder zwei Plätze im WM-Kader. "Wir werden – Stand heute – einen, maximal zwei, dieser Konterstürmer mitnehmen", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag.
Er erklärte weiter: "Einer von den drei, vielleicht zwei, werden sich am Ende durchsetzen. Aber sie haben alle dieselben Chancen. Kevin hat nur jetzt den Vorteil, sich jetzt bei uns zu zeigen. Den Vorteil hatten die anderen davor aber auch." Beier hatte im September und Oktober im deutschen Aufgebot gestanden, Adeyemi wurde sogar bei den zurückliegenden fünf Abstellungsperioden jeweils von Nagelsmann nominiert. Schade war zwar im Oktober nachnominiert worden, stand dann bei den Partien gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) allerdings jeweils nicht im Kader. Im November kam der 24-Jährige dann zu einem Joker-Einsatz gegen Luxemburg (2:0), nun darf er sich in Abwesenheit von Beier und Adeyemi in den beiden Testspielen gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) empfehlen.
DFB-Team: Leroy Sane hat derzeit wohl gute WM-Chancen
El Mala war derweil im November erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen worden, kam allerdings noch nicht zu seinem Länderspieldebüt und wurde mittendrin bereits zur U21 beordert. Für diese soll der Kölner Shootingstar nun auch Ende März wieder auflaufen, Nagelsmann wünscht sich indes von El Mala zunächst einen klaren Stammplatz beim FC. In Köln ist der 19-Jährige noch nicht absolut gesetzt, kommt aber dennoch regelmäßig zu seinen Einsätzen und überzeugt meist, weist zudem gute Quoten in Sachen direkte Torbeteiligungen auf.
Sane bringt gegenüber den Konkurrenten das größte Potenzial und die derzeit beste Qualität mit. Zudem spricht für den 30-Jährigen sein gutes Standing bei Nagelsmann und sein riesiger Erfahrungsschatz aus vielen Jahren bei Topklubs wie Manchester City und Bayern sowie 72 Länderspielen. "Er hat natürlich jetzt die Chance, sich zu zeigen, und ist in der Pole Position. Er hat wahrscheinlich eine bessere Chance als die anderen, die jetzt nicht dabei sind", sagte Hamann mit Blick auf Deutschlands Kader für die WM im Sommer.
Nagelsmann hatte Sane indes schon Anfang März in einem kicker-Interview gute WM-Chancen ausgesprochen. "Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel. Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein", sagte der Bundestrainer über den Offensivmann. Mit Pierre Littbarski hatte ein 1990er-Weltmeister hingegen zuletzt an einer WM-Nominierung Sanes gezweifelt: "Ich würde Leroy Sane nicht mitnehmen, weil er nicht die Leistung bringt, die es braucht, um Weltmeister zu werden", sagte Littbarski gegenüber Sport1.
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Leroy Sane: Seine Zahlen im DFB-Team
- Länderspieldebüt: 13. November 2015 (0:2 in Testspiel gegen Frankreich)
- Länderspiele: 72
- Tore: 16
- Assists: 10
- Große Turniere: EM 2016 (1 Einsatz, 0 Tore) / EM 2021 (4 Einsätze, 0 Tore) / WM 2022 (2 Einsätze, 0 Tore, 1 Assist) / EM 2024 (5 Einsätze, 0 Tore)