"Für mich unverständlich": Ex-Nationalspieler kritisiert Julian Nagelsmann wegen DFB-Nominierung von Leroy Sane - und nennt seine Alternativen

Hamann kann Sanes erneute Nominierung angesichts der Alternativen für die offensiven Außenbahnen dennoch nicht nachvollziehen. "Wir haben einen El Mala, wir haben einen Adeyemi, wir haben einen Beier. Ich glaube, die hätten es alle mehr verdient als ein Leroy Sane. Für mich unverständlich", betonte der 52-Jährige, der zwischen 1997 und 2005 59 Länderspiele für Deutschland absolviert hat.

Nach einem zwischenzeitlichen Hoch lief es für Sane persönlich im Verein zuletzt nicht wirklich rund. In seinen letzten 13 Einsätzen kam er mit zwei Assists lediglich auf zwei direkte Torbeteiligungen, Anfang Februar hatten ihn Sprunggelenksprobleme außer Gefecht gesetzt. Zudem stand Sane jüngst nicht immer in Galatasarays Startelf, blieb beispielsweise im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool (1:0) 90 Minuten lang auf der Bank und wurde im Rückspiel bei den Reds (0:4) erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Von den von Hamann genannten Alternativen empfahl sich in den vergangenen Wochen allen voran Maximilian Beier für einen Platz im Nationalmannschaftskader, der 23-Jährige ist bei Borussia Dortmund Stammkraft und lieferte zuletzt regelmäßig Tore oder Assists. Beier und BVB-Kumpel Karim Adeyemi, der sich im Verein derzeit meist hinter Erstgenanntem anstellen muss, konkurrieren laut Nagelsmann mit Kevin Schade vom FC Brentford um einen oder zwei Plätze im WM-Kader. "Wir werden – Stand heute – einen, maximal zwei, dieser Konterstürmer mitnehmen", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Er erklärte weiter: "Einer von den drei, vielleicht zwei, werden sich am Ende durchsetzen. Aber sie haben alle dieselben Chancen. Kevin hat nur jetzt den Vorteil, sich jetzt bei uns zu zeigen. Den Vorteil hatten die anderen davor aber auch." Beier hatte im September und Oktober im deutschen Aufgebot gestanden, Adeyemi wurde sogar bei den zurückliegenden fünf Abstellungsperioden jeweils von Nagelsmann nominiert. Schade war zwar im Oktober nachnominiert worden, stand dann bei den Partien gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) allerdings jeweils nicht im Kader. Im November kam der 24-Jährige dann zu einem Joker-Einsatz gegen Luxemburg (2:0), nun darf er sich in Abwesenheit von Beier und Adeyemi in den beiden Testspielen gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) empfehlen.