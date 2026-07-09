Bastian Schweinsteiger hat die Arbeit des Schiedsrichtergespanns im WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko mit deutlich Worten kritisiert.
"Für mich ist es ein Witz": Bastian Schweinsteiger und Jürgen Klopp haben eine deutlich Meinung zu Kylian Mbappes verschossenem WM-Elfmeter gegen Marokko
Der Weltmeister von 2014 und heutige TV-Experte in der ARD monierte konkret das Verhalten der Unparteiischen direkt vor dem verschossenen Strafstoß von Frankreichs Kapitän Kylian Mbappe Mitte der ersten Halbzeit (28.). "Für mich ist es ein Witz, dass Mbappe da so lange warten muss", schimpfte Schweinsteiger.
Hintergrund ist, dass Mbappe sich bereits den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt hatte und der argentinische Schiedsrichter Facundo Tello die Ausführung verzögerte, weil der VAR das vorherige, klare Foulspiel von Marokkos Verteidiger Noussair Mazraoui an Mbappe im Sechzehner überprüfte. Mehr als drei Minuten vergingen zwischen Pfiff und Strafstoß-Ausführung. Zudem ließ Tello Mbappe den Ball neu hinlegen, weil er die erste Position für nicht regelkonform erachtete.
Für Schweinsteiger ist der Ablauf ein Unding: "Der kann ja nicht Mbappe den Ball hinlegen lassen - und dann eine Minute warten." Der langjährige deutsche Nationalspieler fragte: "Nimmt der hier Einfluss auf den Elfmeter? Jetzt hast du die Diskussion wieder. Das war ganz schlecht gemacht."
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Jürgen Klopp spekuliert über "Pinkelpause"
Nach der von Schweinsteiger angesprochenen langen Wartezeit am Punkt verschoss Mbappe mit einem ganz schwach getretenen Versuch. Sein unplatzierter Schuss auf die rechte Seite wurde sichere Beute von Marokkos Keeper Yassine Bounou, der die richtige Ecke gewählt hatte und problemlos parierte.
MagentaTV-Experte Jürgen Klopp sagte zum VAR in dieser Situation: "Jetzt wissen wir nicht, was da genau los war, ob er in der Pinkelpause war, oder was." Mbappe habe es "sicher nicht geholfen und das konnte man ihm auch anmerken."
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Frankreich vs. Marokko: Diskussionen über die Schiedsrichteransetzung
Über die Ansetzung des Schiedsrichtergespanns war vor der Partie bereits massig diskutiert worden. Zum ersten Mal in der Geschichte wählte die FIFA ein fünfköpfiges Gespann, dessen Mitglieder allesamt aus einem Land stammen. In diesem Fall aus Argentinien, was durchaus für Brisanz sorgte.
Schließlich verbindet Frankreich und Argentinien in der jüngeren Vergangenheit eine durchaus große sportliche Rivalität. 2018 warf die Equipe Tricolore in Russland auf dem Weg zum Titel Argentinien im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Vier Jahre später revanchierte sich die Albiceleste und bezwang Frankreich im atemberaubenden Endspiel von Lusail nach Elfmeterschießen. Anschließend gab es einige verbale Scharmützel, unter anderem machten sich mehrere Argentinier bei den Titelfeierlichkeiten über Mbappe lustig.
Während es unter Fans und Experten sowie in den Medien jede Menge Unverständnis gab, wollten Frankreichs Protagonisten das Thema im Vorfeld nicht zu hoch hängen. Trainer Didier Deschamps meinte mit Blick auf den französischen Schiedsrichter Francois Letexier, der beim argentinischen Achtelfinalerfolg gegen Ägypten (3:2) in dieser Woche mehrere strittige Entscheidungen zu Gunsten der Südamerikaner gefällt hatte: "Hoffen wir mal, dass unser Schiedsrichter genauso gut wird."
Weiter sagte er: "Ich vertraue den Schiedsrichtern. Unser Gegner ist Marokko, nicht der Schiedsrichter."
Ob Deschamps das immer noch so sieht? Als es beim Stand von 0:0 in die Kabinen des Foxborough Stadiums ging, suchte er das Gespräch mit Tello und redete auf diesen ein.
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