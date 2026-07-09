"Für mich ist es ein Witz": Bastian Schweinsteiger und Jürgen Klopp haben eine deutlich Meinung zu Kylian Mbappes verschossenem WM-Elfmeter gegen Marokko

Der Weltmeister von 2014 und heutige TV-Experte in der ARD monierte konkret das Verhalten der Unparteiischen direkt vor dem verschossenen Strafstoß von Frankreichs Kapitän Kylian Mbappe Mitte der ersten Halbzeit (28.). "Für mich ist es ein Witz, dass Mbappe da so lange warten muss", schimpfte Schweinsteiger.

Hintergrund ist, dass Mbappe sich bereits den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt hatte und der argentinische Schiedsrichter Facundo Tello die Ausführung verzögerte, weil der VAR das vorherige, klare Foulspiel von Marokkos Verteidiger Noussair Mazraoui an Mbappe im Sechzehner überprüfte. Mehr als drei Minuten vergingen zwischen Pfiff und Strafstoß-Ausführung. Zudem ließ Tello Mbappe den Ball neu hinlegen, weil er die erste Position für nicht regelkonform erachtete.

Für Schweinsteiger ist der Ablauf ein Unding: "Der kann ja nicht Mbappe den Ball hinlegen lassen - und dann eine Minute warten." Der langjährige deutsche Nationalspieler fragte: "Nimmt der hier Einfluss auf den Elfmeter? Jetzt hast du die Diskussion wieder. Das war ganz schlecht gemacht."