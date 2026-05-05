Wie die Daily Mail berichtet, stehe der deutsche Rekordmeister mittlerweile auch im Austausch mit den Magpies und habe erste Sondierungsgespräche für einen Transfer des polyvalenten Offensivspielers geführt.
Für Mega-Transfer: FC Bayern geht im Werben für Wunschspieler wohl nächsten Schritt
FC Bayern will Ablöse für Gordon abklopfen
Zu intensiven Verhandlungen sei es nach Angaben des Blattes aber noch nicht gekommen. Mutmaßlich geht es nun zunächst darum, abzuklopfen, wie viel Newcastle für die Dienste von Gordon verlangen würde. Und das dürfte eine ganze Menge sein.
Zuletzt hieß es, dass die Magpies erst ab einer Summe von 86 Millionen Euro gesprächsbereit seien, obgleich der Klub sich darüber bewusst sei, dass Gordon im kommenden Sommer eine neue Herausforderung suche und der FC Bayern ihn durchaus reize.
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Gordon dank Kane und Olise zum FC Bayern?
Besonders die Entwicklung von Michael Olise, der die Premier League für die Münchner verlassen und sich kurzerhand zum absoluten Weltklasse-Spieler gemausert hatte, spiele in Gordons Überlegungen, sich dem FCB anzuschließen, eine Rolle.
Auch Landsmann und Nationalmannschaftskapitän Harry Kane habe nach Angaben der Sport Bildschon das Gespräch mit Gordon gesucht, um ihn von einem Wechsel zum FCB zu überzeugen. Gordons Berater Gordon Stipic-Wipfler sei darüber hinaus in den vergangenen Wochen schon in München gewesen, um konkrete Vertragsinhalte mit den Bossen auszuhandeln.
Sky berichtet von einem ersten Vertragsentwurf, der bereits Zahlen, Gehalt und Laufzeit enthalten soll. Demnach würde Gordon wohl für fünf Jahre beim Rekordmeister unterschreiben, sollte es zu einem Transfer kommen.
Doch bis dahin ist es angesichts der kolportierten Ablöseforderung der Magpies noch ein weiter Weg, zumal mit dem FC Barcelona ein weiterer Konkurrent ins Rennen um Gordon eingestiegen sein soll. Laut Sport und RAC1 sei Gordons Berater auch bei Barca-Sportdirektor Deco schon vorstellig geworden.
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Diomande zu teuer: So wurde Gordon zum Bayern-Ziel Nummer eins
Der FC Bayern soll sich derweil auch schon nach günstigeren Alternativen umschauen, zumal Gordon vorerst auf "seinen Positionen" angesichts der herausragenden Leistungen und der ständigen Verfügbarkeit von Luis Diaz auf dem linken Flügel und dem Standing von Harry Kane im zweiten Glied eingeplant wäre. Dennoch berichtete Sky Anfang April, dass Gordon der "absolute Wunschspieler" der Bayern sei, weil er gleich zwei bis drei Positionen bekleiden und dementsprechend einige Kaderbaustellen auf Top-Niveau füllen würde.
The Athletic behauptete indes, dass Yan Diomande von RB Leipzig das präferierte Transferziel Nummer eins der Bayern gewesen sei, dessen Transfer jedoch voraussichtlich die Grenze von 100 Millionen Euro übertreffen würde. Viel zu viel für den FCB.