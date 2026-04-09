Für Hasan Salihamidzic war er ein absoluter Glücksgriff: Ein ehemaliges Top-Talent des FC Bayern erlebt seit Jahren einen stetigen Absturz

In der anschließenden Saison kehrte erstmals wieder so etwas wie Hoffnung zurück. Nach dem Ende seiner Leihe zu Olympiakos folgte direkt die nächste: Die Verantwortlichen von Nottingham Forest schickten den ehemaligen englischen U21-Nationalspieler diesmal nach Portugal zu Rio Ave.

Der qualitative Abstieg - vom Champions-League-Titelanwärter FC Bayern über einen soliden Premier-League-Klub zu einem Conference-League-Sieger und schließlich zu einem portugiesischen Mittelfeldteam - war zwar deutlich, doch für Richards bedeutete die neue Station eine Chance, wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die Spielzeit 2024/25 verlief für ihn ohne größere Verletzungen, zudem spielte er endlich wieder eine zentrale Rolle im Team - etwas, das ihm zuletzt vor vielen Jahren nur beim FC Reading gelungen war. Von 31 Pflichtspielen für Rio Ave, in denen er im Kader stand, startete er 28.

"Es ist gut. Ich fühle mich beim Klub sehr zuhause, ich mag es, in Vila do Conde zu leben, die Menschen sind sehr freundlich. Bisher läuft alles gut", schwärmte Richards, der auch den portugiesischen Lebensstil schätzte: "Meine Wohnung ist sehr nah am Strand, der Lebensstil ist entspannt. Ich fühle mich sehr wohl."

Nach dieser durchaus erfolgreichen Saison war es dann nicht verwunderlich, dass Richards im Anschluss für ein weiteres Jahr an Rio Ave verliehen wurde - bereits seine dritte seit seinem Bayern-Abschied.

In der laufenden Spielzeit sind jedoch die alten Probleme wieder zurückgekehrt. Gleich zu Beginn zog sich Richards eine Knieverletzung zu, die ihn 104 Tage und elf Spiele kostete. Zwar erholte sich der 28-Jährige mittlerweile wieder, doch sein Comeback fiel in eine ungünstige Phase: Von sechs Ligaeinsätzen seit Ende Januar gingen mit Richards fünf verloren, und nur ein Punkt wurde geholt. In den drei darauffolgenden Spielen stand Richards nicht einmal mehr im Kader - alle drei Partien gewann Rio Ave. Tatsächlich erlebte Richards in der Saison 2025/26 in neun Einsätzen keinen einzigen Sieg mit auf dem Platz.

Durch die jüngste Siegesserie konnte sich der Klub in der Liga Portugal immerhin wieder auf Rang zehn zurückkämpfen, ganz aus dem Abstiegskampf hat man sich jedoch noch nicht verabschiedet. Darüber werden die kommenden Wochen Auskunft geben.

Und wie geht es für Richards weiter? Seine zweite Leihe bei Rio Ave endet nach der Saison, sein Vertrag bei Nottingham Forest läuft ebenfalls im Sommer aus. Eine Verlängerung darf man nach drei Jahren ohne Einsatz für die Profimannschaft getrost ausschließen. Von Richards' einst vielversprechender Karriere bleibt vor allem Ernüchterung übrig. Einziger Profiteur dieser Geschichte ist der FC Bayern, dem Verkauf des Abwehrspielers 8,5 Millionen Euro Gewinn machte.