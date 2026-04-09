Wenn ein junger Profifußballer vom FC Bayern verpflichtet wird, dann deutet das darauf hin, dass man in seinem bisherigen Karriereverlauf einiges richtig gemacht hat. So war das auch bei Richards der Fall, der in der Saison 2020/21 beim FC Reading unangefochtener Stammspieler war und wettbewerbsübergreifend 42 Pflichtspiele absolvierte. Damit geriet er auf das Radar zahlreicher Topklubs.
Für Hasan Salihamidzic war er ein absoluter Glücksgriff: Ein ehemaliges Top-Talent des FC Bayern erlebt seit Jahren einen stetigen Absturz
Omar Richards beim FC Bayern unter Nagelsmann außen vor
Als der Wechsel zum deutschen Rekordmeister im darauffolgenden Sommer schließlich zustande kam, schwebte Richards auf Wolke sieben: "Ich bin überglücklich, mich dem FC Bayern anzuschließen, einem Klub mit einer so großen Geschichte. Ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein", schrieb der Engländer bei X. Auch bei den Bayern war die Vorfreude auf den Neuzugang groß: "Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive. Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, er ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen", lobte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic.
Julian Nagelsmann hingegen, Bayern-Trainer von 2021 bis 2023, teilte diese Einschätzung offenbar nicht. Richards blieb unter ihm überwiegend Einwechselspieler und kam nur sporadisch zum Einsatz, etwa wenn Alphonso Davies eine Pause brauchte. Sein Bundesliga-Debüt gab Richards erst im fünften Saisonspiel. Es folgten Kurzeinsätze und längere Phasen ohne Einsatzzeit. So kam Richards in seiner einzigen Saison beim FC Bayern auf insgesamt nur 17 Partien und 575 Einsatzminuten (0 Tore, 1 Vorlage).
Trotz eines bis 2025 gültigen Vertrags zeichnete sich früh ein Abschied ab. Im Sommer 2022 verkaufte Salihamidzic Richards für 8,5 Millionen Euro Ablöse zum damals frisch in die Premier League aufgestiegenen Nottingham Forest - eine Entscheidung, die sich später als goldrichtig erweisen soll. Während Richards für die Bayern zumindest finanziell ein Glücksgriff war und Salihamidzics Status als starker Verkäufer untermauerte, begann für den Linksverteidiger mit dem Abschied vom Rekordmeister eine jahrelange Leidenszeit.
Omar Richards erleidet schlimme Verletzung und muss fast eineinhalb Jahre pausieren
Während Richards beim FC Bayern zwar kaum Spielzeit erhielt, lag das keinesfalls an Verletzungen. Abgesehen von einer fast zweiwöchigen Coronavirus-Erkrankung, durch die er lediglich ein Spiel verpasste, war Richards die gesamte Saison über fit und einsatzbereit. Auch vor seinem Wechsel zu Bayern war er von größeren Verletzungen verschont geblieben - doch in Nottingham sollte sich das drastisch ändern.
Nur wenige Tage nach seiner Ankunft stellten die Ärzte bei ihm eine Schienbeinfraktur fest, die operiert werden musste. Ursprünglich sollte Richards nach der Weltmeisterschaft in Katar zurückkehren, doch daraus wurde nichts. Er verpasste die gesamte Saison 2022/23 und war insgesamt 346 Tage bzw. 45 Spiele außer Gefecht. In einem Instagram-Post beschrieb er seine Frustration: "Wo soll ich anfangen… Letztes Jahr war bisher das schwierigste Jahr meiner Karriere. Nachdem ich gerade bei Nottingham Forest angefangen hatte, konnte ich es kaum erwarten, loszulegen und dem Team zu helfen. Doch schon wenige Tage später wurde bei mir ein Schienbeinbruch diagnostiziert, der operiert werden musste."
Fast zeitgleich fing es auch in der Leistengegend an, zu schmerzen: "Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass ich auf beiden Seiten einen Leistenbruch hatte. Ich hatte das Gefühl, einfach kein Glück zu haben - und da ich vorher noch nie langfristige Verletzungen hatte, war es mental nicht leicht, damit umzugehen", erklärte Richards.
Über eineinhalb Jahre vergingen, bis er wieder auf dem Rasen stand - allerdings nicht für Nottingham. Der Klub verlieh ihn für eine Saison zum griechischen Traditionsverein Olympiakos Piräus. Auch dort lief es nicht wie erhofft: Sein Debüt feierte er erst am 14. Spieltag der Meisterschaft, und im Laufe der Saison folgten lediglich neun weitere Ligaeinsätze.
Immerhin gewann er mit Olympiakos die Conference League - auch wenn er bei diesem Triumph nur von der Bank aus zusehen durfte.
Omar Richards wird zum Weltenbummler und seine Verletzungsprobleme nicht los
In der anschließenden Saison kehrte erstmals wieder so etwas wie Hoffnung zurück. Nach dem Ende seiner Leihe zu Olympiakos folgte direkt die nächste: Die Verantwortlichen von Nottingham Forest schickten den ehemaligen englischen U21-Nationalspieler diesmal nach Portugal zu Rio Ave.
Der qualitative Abstieg - vom Champions-League-Titelanwärter FC Bayern über einen soliden Premier-League-Klub zu einem Conference-League-Sieger und schließlich zu einem portugiesischen Mittelfeldteam - war zwar deutlich, doch für Richards bedeutete die neue Station eine Chance, wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die Spielzeit 2024/25 verlief für ihn ohne größere Verletzungen, zudem spielte er endlich wieder eine zentrale Rolle im Team - etwas, das ihm zuletzt vor vielen Jahren nur beim FC Reading gelungen war. Von 31 Pflichtspielen für Rio Ave, in denen er im Kader stand, startete er 28.
"Es ist gut. Ich fühle mich beim Klub sehr zuhause, ich mag es, in Vila do Conde zu leben, die Menschen sind sehr freundlich. Bisher läuft alles gut", schwärmte Richards, der auch den portugiesischen Lebensstil schätzte: "Meine Wohnung ist sehr nah am Strand, der Lebensstil ist entspannt. Ich fühle mich sehr wohl."
Nach dieser durchaus erfolgreichen Saison war es dann nicht verwunderlich, dass Richards im Anschluss für ein weiteres Jahr an Rio Ave verliehen wurde - bereits seine dritte seit seinem Bayern-Abschied.
In der laufenden Spielzeit sind jedoch die alten Probleme wieder zurückgekehrt. Gleich zu Beginn zog sich Richards eine Knieverletzung zu, die ihn 104 Tage und elf Spiele kostete. Zwar erholte sich der 28-Jährige mittlerweile wieder, doch sein Comeback fiel in eine ungünstige Phase: Von sechs Ligaeinsätzen seit Ende Januar gingen mit Richards fünf verloren, und nur ein Punkt wurde geholt. In den drei darauffolgenden Spielen stand Richards nicht einmal mehr im Kader - alle drei Partien gewann Rio Ave. Tatsächlich erlebte Richards in der Saison 2025/26 in neun Einsätzen keinen einzigen Sieg mit auf dem Platz.
Durch die jüngste Siegesserie konnte sich der Klub in der Liga Portugal immerhin wieder auf Rang zehn zurückkämpfen, ganz aus dem Abstiegskampf hat man sich jedoch noch nicht verabschiedet. Darüber werden die kommenden Wochen Auskunft geben.
Und wie geht es für Richards weiter? Seine zweite Leihe bei Rio Ave endet nach der Saison, sein Vertrag bei Nottingham Forest läuft ebenfalls im Sommer aus. Eine Verlängerung darf man nach drei Jahren ohne Einsatz für die Profimannschaft getrost ausschließen. Von Richards' einst vielversprechender Karriere bleibt vor allem Ernüchterung übrig. Einziger Profiteur dieser Geschichte ist der FC Bayern, dem Verkauf des Abwehrspielers 8,5 Millionen Euro Gewinn machte.