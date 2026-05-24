Für Frankreich schoss er Tore am Fließband: Ehemaliges Supertalent von PSG verzichtet freiwillig auf die WM

Der Ex-Stürmer von PSG besitzt auch die haitianische Staatsbürgerschaft und hatte die Gelegenheit, mit der Nationalmannschaft des Karibikstaates an der Endrunde teilzunehmen. Edouard aber lehnte ab, weil er bislang noch kein Länderspiel für Haiti bestritten hat.

Nach dem Gewinn des französischen Pokals im Finale gegen Nizza (3:1) erklärte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 über das Angebot Haitis, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein: "Nein, das hätte sich nicht richtig angefühlt. Denn die Spieler haben für diese Qualifikation gekämpft und da kann ich nicht in letzter Minute ankommen und mit zur WM fahren."

Seine Einstellung machte er deutlich: "Wenn ich da spiele, dann muss ich es mir auch verdient haben."