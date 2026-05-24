Der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler Odsonne Edouard verzichtet auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko - weil er keinen Beitrag zur Qualifikation geleistet hat.
Für Frankreich schoss er Tore am Fließband: Ehemaliges Supertalent von PSG verzichtet freiwillig auf die WM
Der Ex-Stürmer von PSG besitzt auch die haitianische Staatsbürgerschaft und hatte die Gelegenheit, mit der Nationalmannschaft des Karibikstaates an der Endrunde teilzunehmen. Edouard aber lehnte ab, weil er bislang noch kein Länderspiel für Haiti bestritten hat.
Nach dem Gewinn des französischen Pokals im Finale gegen Nizza (3:1) erklärte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 über das Angebot Haitis, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein: "Nein, das hätte sich nicht richtig angefühlt. Denn die Spieler haben für diese Qualifikation gekämpft und da kann ich nicht in letzter Minute ankommen und mit zur WM fahren."
Seine Einstellung machte er deutlich: "Wenn ich da spiele, dann muss ich es mir auch verdient haben."
- AFP
Odsonne Edouard gewinnt mit Lens erstmals die Coupe de France
Edouard galt lange als eines der größten Sturmtalente Frankreichs. Er stammt aus der Jugend von Serienmeister Paris Saint-Germain und lief von der U17 bis zur U21 für die Auswahlmannschafften des Verbandes FFF auf. Für die U21 gelangen ihm seinerzeit beeindruckende 17 Tore in 14 Länderspielen.
Den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffte der mittlerweile 28-Jährige allerdings ebensowenig wie das Etablieren bei den PSG-Profis. 2017 wechselte er zu Celtic und blieb dort vier Jahre lang. Es folgten vier Jahre in England bei Crystal Palace und Leicester City. 2025 wechselte er für 3,7 Millionen Euro Ablöse nach Lens, wo eine bärenstarke Saison hinter ihm liegt.
Auch dank Edouards Treffsicherheit bot Lens in der Ligue 1 lange Meister PSG Paroli und gewann am Freitagabend erstmals in der Klubgeschichte die Coupe de France. Edouard markierte in 34 Spielen 14 Treffer und lieferte noch drei Assists.
Derweil bereitet sich Haiti auf die zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 1974 vor. Damals endete der Auftritt in Deutschland mit drei Niederlagen in der Vorrunde. Diesmal bekommt es der Underdog in der Gruppe C mit Rekordweltmeister Brasilien, Schottland und Marokko zu tun.