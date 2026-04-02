"Für etwas bestraft, das ich nicht gesagt habe!" Gianluca Prestianni sieht sich nach Eklat um Vini Jr. selbst in der Opferrolle

Aufgrund laufender Untersuchungen sperrte die UEFA den Argentinier für das Rückspiel vorläufig, welches Benfica mit 1:2 verlor und letztendlich ausschied. "Dass ich im Rückspiel nicht spielen durfte, hat mir sehr wehgetan", so Prestianni, der sich am Ende selbst in der Opferrolle sieht: "Ich wurde für etwas bestraft, das ich gar nicht gesagt habe. Ich wurde ohne Beweise behandelt und sanktioniert."

Ein endgültiges UEFA-Urteil steht noch aus, wobei Prestianni mit seinen Aussagen indirekt einen Verstoß gegen Artikel 14, in dem es heißt, dass die Menschenwürde nicht verletzt werden darf, zugegeben hat. Das Mindeststrafmaß wäre dabei eine Sperre von zehn Spielen.

Dennoch bleibt Prestianni "sehr entspannt, denn jeder, der mich kennt, weiß, was für ein Mensch ich bin, und das reicht mir. Ich bin auch dem Verein sehr dankbar, denn er hat an mich geglaubt und mich in jeder Hinsicht unterstützt. Meine Teamkollegen haben mir hinter verschlossenen Türen ihre Unterstützung gezeigt, und das bedeutet mir viel mehr, als eine Instagram-Story zu posten."