Benfica-Profi Gianluca Prestianni hat sich nach dem Vorfall mit Vinicius Junior im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid und den Vorwürfen, er habe den Brasilianer rassistisch beleidigt, erstmals ausführlich öffentlich geäußert. Dabei relativierte er seine Worte, wies Rassismusvorwürfe entschieden zurück und attackierte auch noch Kylian Mbappe.
"Für etwas bestraft, das ich nicht gesagt habe!" Gianluca Prestianni sieht sich nach Eklat um Vini Jr. selbst in der Opferrolle
Prestianni attackiert Mbappe
"Mbappe nennt mich einen 'verdammten Rassisten'?", schimpfte Prestianni in einem Interview mit Telefe in Richtung des französischen Superstars und die Spieler der Königlichen. "Sie nennen mich einen Rassisten, obwohl ich nie einer war und es auch nie sein werde. Sie beleidigen dich, um dich aus dem Konzept zu bringen, aber ich würde niemals darauf reagieren; im Gegenteil, es geht darum, sich auf dem Spielfeld zu beweisen."
Mbappe hatte nach dem Duell laut spanischen Medienberichten in den Katakomben felsenfest behauptet, "der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen." Das spanische Wort 'mono' bedeutet übersetzt Affe, doch laut Prestianni habe sich Mbappe verhört.
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Prestianni: "Für uns Argentinier eine normale Beleidigung!"
Stattdessen habe der 20-Jährige sein Gegenüber Vinicius Junior während der Partie hinter vorgehaltenem Trikot lediglich als 'cagon' (dt. Feigling) und 'maricon' (dt. Schwuchtel) bezeichnet, wobei er relativierte, dass dies "für uns Argentinier eine normale Beleidigung ist".
"Ich hatte schon Teamkollegen, die dieselbe Hautfarbe hatten wie Vinicius, und mit keinem von ihnen ist jemals etwas passiert – ganz im Gegenteil", so Prestianni weiter. "Dann fingen sie auch noch an, mich als homophob zu bezeichnen, was zu weit ging. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute einfach nur Drama um Dinge machen wollten, die nicht der Wahrheit entsprachen."
Wird Prestianni für zehn Spiele gesperrt?
Aufgrund laufender Untersuchungen sperrte die UEFA den Argentinier für das Rückspiel vorläufig, welches Benfica mit 1:2 verlor und letztendlich ausschied. "Dass ich im Rückspiel nicht spielen durfte, hat mir sehr wehgetan", so Prestianni, der sich am Ende selbst in der Opferrolle sieht: "Ich wurde für etwas bestraft, das ich gar nicht gesagt habe. Ich wurde ohne Beweise behandelt und sanktioniert."
Ein endgültiges UEFA-Urteil steht noch aus, wobei Prestianni mit seinen Aussagen indirekt einen Verstoß gegen Artikel 14, in dem es heißt, dass die Menschenwürde nicht verletzt werden darf, zugegeben hat. Das Mindeststrafmaß wäre dabei eine Sperre von zehn Spielen.
Dennoch bleibt Prestianni "sehr entspannt, denn jeder, der mich kennt, weiß, was für ein Mensch ich bin, und das reicht mir. Ich bin auch dem Verein sehr dankbar, denn er hat an mich geglaubt und mich in jeder Hinsicht unterstützt. Meine Teamkollegen haben mir hinter verschlossenen Türen ihre Unterstützung gezeigt, und das bedeutet mir viel mehr, als eine Instagram-Story zu posten."
Gianluca Prestianni: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 34
Tore: 3
Assists: 3