Die erste halbe Stunde des WM-Halbfinals zwischen England und Argentinien ist kein spielerischer Leckerbissen. Ein wenig schmeichelhafter Rekord verdeutlicht dies.
"Für den Schiedsrichter ist es ein absolutes Drecksspiel": WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien sorgt für traurigen WM-Rekord
Laut Opta ist das Duell in Atlanta die erste WM-Partie seit dem Beginn der Datenaufzeichnung 1966 überhaupt, in dem es in den ersten 30 Minuten keinen einzigen Torschuss gab.
Die längste Wartezeit auf einen Torschuss hatte es kurioserweise im letzten Spiel der Engländer gegeben: Beim dramatischen Viertelfinalerfolg gegen Norwegen (2:1 n.V.) dauerte es 29 Minuten, ehe es zu ersten konkreten Annäherung an das Gehäuse kam.
Statt spielerischer Finesse und herausgespielter Torchancen boten die 22 Akteure den Fans am Mittwochabend vor allem intensive, ruppige Zweikämpfe. So sagte etwa ARD-Kommentator Tom Bartels angesichts der teils übertriebenen Härte auf dem Rasen: "Es ist kein Rugby-Spiel, sondern immer noch ein WM-Halbfinale im Fußball. Auch, wenn das manchmal nicht so wirkt."
- Getty Images Sport
Ittrich über England vs. Argentinien: "Egal, was du pfeifst, einer ist hinterher immer sauer auf dich"
Rudelbildungen und Diskussionen prägten das Geschehen, mehr als einmal war Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie auf 180. Obwohl es vor der Pause 19 Fouls (12:7 für Argentinien) gab, entschied sich Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) lange Zeit, ohne Verwarnungen durch's Spiel zu kommen. Schließlich war es in der 36. Minute so weit, als Elliot Anderson für sein Einsteigen gegen Albiceleste-Kapitän Lionel Messi die Gelbe Karte sah. MagentaTV-Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich urteilte: "Für den Schiedsrichter ist es ein absolutes Drecksspiel. Weil egal, was du pfeifst, einer ist hinterher immer sauer auf dich."
Bis zur Pause wurde auch Argentiniens Innenverteidiger Lisandro Martinez noch verwarnt. Torgelegenheiten blieben dagegen Mangelware und die Folge war ein 0:0-Pausenstand. Bezeichnen war das xG-Verhältnis: Da führten die Three Lions mit 0,05 gegen den Titelverteidiger, der es auf beinahe genauso mickrige 0,03 brachte. Niemals wiesen zwei Mannschaften in einem K.o.-Spiel einer WM-Endrunde seit 1966 mit 0,08 einen solch niedrigen Wert auf.
So unkte Kommentator Wolf-Christoph Fuss bei MagentaTV: "Der Fußball wird kommen, wenn das erste Tor fällt."
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