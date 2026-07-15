"Für den Schiedsrichter ist es ein absolutes Drecksspiel": WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien sorgt für traurigen WM-Rekord

Laut Opta ist das Duell in Atlanta die erste WM-Partie seit dem Beginn der Datenaufzeichnung 1966 überhaupt, in dem es in den ersten 30 Minuten keinen einzigen Torschuss gab.

Die längste Wartezeit auf einen Torschuss hatte es kurioserweise im letzten Spiel der Engländer gegeben: Beim dramatischen Viertelfinalerfolg gegen Norwegen (2:1 n.V.) dauerte es 29 Minuten, ehe es zu ersten konkreten Annäherung an das Gehäuse kam.

Statt spielerischer Finesse und herausgespielter Torchancen boten die 22 Akteure den Fans am Mittwochabend vor allem intensive, ruppige Zweikämpfe. So sagte etwa ARD-Kommentator Tom Bartels angesichts der teils übertriebenen Härte auf dem Rasen: "Es ist kein Rugby-Spiel, sondern immer noch ein WM-Halbfinale im Fußball. Auch, wenn das manchmal nicht so wirkt."