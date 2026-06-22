Für den FC Bayern München lief er dort noch nie auf! Frankreich sieht wohl neue Rolle für Michael Olise vor

Für Olise ginge mit dieser Maßnahme ein persönlicher Wunsch in Erfüllung. Erst vor kurzem hatte er in einem Interview klargestellt, dass seine sportliche Heimat eigentlich in der Mitte liegt.

Beim souveränen 3:1-Erfolg zum WM-Auftakt gegen den Senegal lieferte Nationaltrainer Didier Deschamps bereits den Beweis für diese These: Erst als Olise von der Außenbahn ins Zentrum beordert wurde, drehte er richtig auf und steuerte zwei Torvorlagen zum Sieg bei.

"Diese Rolle bietet mehr Freiheit. Dort habe ich als Jugendspieler gespielt. Deshalb fühlt sie sich für mich am natürlichsten an", erklärte Olise zuletzt.