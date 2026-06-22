Beim WM-Duell mit dem Irak darf Michael Olise offenbar auf seiner Lieblingsposition spielen. Laut französischen Medienberichten rückt der Star des FC Bayern München in die Zentrale. Wie unter anderem die Sportzeitung L'Equipe berichtet, bahnt sich beim anstehenden Aufeinandertreffen eine Rochade in der Offensive der Equipe Tricolore an. Demnach durfte sich Olise im Abschlusstraining in der vermuteten Startelf auf der Zehnerposition präsentieren. Der Offensivkünstler des FC Bayern München verdrängt damit wohl Desire Doue auf die Bank, der im Vergleich zum Auftaktmatch weichen muss.
Für den FC Bayern München lief er dort noch nie auf! Frankreich sieht wohl neue Rolle für Michael Olise vor
Für Olise ginge mit dieser Maßnahme ein persönlicher Wunsch in Erfüllung. Erst vor kurzem hatte er in einem Interview klargestellt, dass seine sportliche Heimat eigentlich in der Mitte liegt.
Beim souveränen 3:1-Erfolg zum WM-Auftakt gegen den Senegal lieferte Nationaltrainer Didier Deschamps bereits den Beweis für diese These: Erst als Olise von der Außenbahn ins Zentrum beordert wurde, drehte er richtig auf und steuerte zwei Torvorlagen zum Sieg bei.
"Diese Rolle bietet mehr Freiheit. Dort habe ich als Jugendspieler gespielt. Deshalb fühlt sie sich für mich am natürlichsten an", erklärte Olise zuletzt.
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Olise soll für Frankreich ins Zentrum rücken
Während Olise beim deutschen Rekordmeister in München fast ausnahmslos auf dem rechten Flügel eingesetzt wird, ist die Rolle des Spielmachers im Nationalteam kein Neuland für ihn. Schon in der Vergangenheit bekleidete er diesen Part mehrfach erfolgreich.
Die Versetzung des Bayern-Stars sorgt gleichzeitig für ein namhaftes Starensemble in der vordersten Front der Les Bleus. Durch den Wechsel in die Mitte wird der rechte Flügel für Ousmane Dembele frei. Auf der linken Seite wird derweil Bradley Barcola in der Startformation erwartet, während Superstar Kylian Mbappe die Sturmzentrale besetzt.
Sollte Deschamps kurzfristig doch noch einmal ins Grübeln kommen, stünden neben Barcola auch Lucas Digne und Manu Kone als Alternativen bereit. Ob das neue System mit Olise als absolutem Dreh- und Angelpunkt funktioniert, zeigt sich am Montagabend ab 23 Uhr.
Baggert Real Madrid an Olise?
Abseits von der WM mehrten sich zuletzt die Gerüchte um Olises Zukunft. Real Madrid sah sich angesichts der Wechselgerüchte sogar dazu gezwungen, ein Statement zu veröffentlichen, dass keinerlei Kontakt zum Spieler aufgenommen worden sei. Gleiches soll der Spieler selbst laut Sky über seine Berater bei den Bayern hinterlegt haben. Die Marca wiederum berichtete, dass Real sehr wohl Olise unbedingt haben wolle und gar dazu bereit sei, die Grenze von 200 Millionen Euro für die Ablöse sprengen zu wollen.
Generell scheint die Sache aber erstmal klar: Die Bayern wollen und werden Olise im Sommer nicht verkaufen und peilen ihrerseits wiederum eine vorzeitige Vertragsverlängerung des französischen Ausnahmespielers an. Nach der WM soll dies Priorität beim deutschen Rekordmeister genießen, Olise soll bis 2031 verlängern und zum Topverdiener der Mannschaft neben Harry Kane und Jamal Musiala aufsteigen. Beide verdienen kolportiert an die 25 Millionen Euro im Jahr.
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Olise für FC Bayern "ganz schwer greifbar"?
Am Montag berichtete der kicker jedoch von ersten Misstönen zwischen Spieler und Klub. Demnach habe es bereits im Winter eine erste lose Anfrage bezüglich einer Verlängerung des Arbeitspapiers in Richtung Olise gegeben, die Bayern seien damit aber "abgeblitzt". Zudem sei Olise "ganz schwer greifbar und nicht zu durchschauen". So zumindest der Tonus auf der Geschäftsstelle. Aktionen, wie das Löschen seiner Fotos im Bayern-Jersey auf seinen Social-Media-Kanälen sorgten zudem "für Verwunderung".
Weiterhin vermutet das Fachmagazin, dass die Causa Olise schnell zur Chefsache der Vereinsgranden um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge werden könnte, sollten die Königlichen tatsächlich ein 200-Millionen-Paket für Olise schnüren wollen.
Olises Vertrag in München läuft aktuell noch bis 2029. Der 24-Jährige war per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich 53 Millionen Euro im Sommer 2024 von Crystal Palace gekommen und schlug seitdem in München voll ein. In 107 Pflichtspielen erzielte er bis dato 42 Tore und bereitete 54 Treffer vor.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname