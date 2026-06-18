Der FC Liverpool sticht Newcastle United im Transferpoker um Victor Munoz von CA Osasuna aus. Laut Transferexperte Fabrizio Romano und der Zeitung The Chronicle aus Newcastle ziehen die Reds die 40-Millionen-Euro-Klausel des Flügelflitzers. Demnach hat der 22-Jährige den Medizincheck bereits erfolgreich absolviert. Beim Team von der Mersey wartet auf den spanischen Nationalspieler ein langfristiges Arbeitspapier, das bis zum Sommer 2032 datiert ist.
Für 40 Millionen Euro! FC Liverpool schnappt erschüttertem Liga-Konkurrenten sicher geglaubten Transfer von WM-Fahrer weg
Für die Reds ist es der zweite Transfer des Sommers. Bereits vor einiger Zeit machten die Verantwortlichen die Verpflichtung des 20-jährigen Innenverteidigers Jeremy Jacquet von Stade Rennes perfekt, für den 63 Millionen Euro Ablöse fällig wurden.
Mit den nun fälligen 40 Millionen Euro für Munoz schraubt Liverpool seine Investitionen für die kommende Spielzeit frühzeitig in den dreistelligen Millionenbereich. Dass der Deal überhaupt zustande kam, gleicht allerdings einer Kaperfahrt zum Leidwesen der Konkurrenz.
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Liverpool sticht Newcastle bei Munoz aus
Denn eigentlich wähnte sich Newcastle United bereits am Ziel. Die Magpies hatten im Werben um den schnellen Außenbahnspieler lange Zeit die besten Karten und lieferten sich intensive Verhandlungen mit Osasuna.
WieThe Chronicleberichtet, hatte Newcastle sogar schon ein Angebot hinterlegt, das von den Spaniern als akzeptabel eingestuft wurde. Mehr noch: Mit dem Spieler selbst herrschte bereits eine grundsätzliche Einigung über die Vertragsmodalitäten. Der Deal schien nur noch Formsache zu sein.
Liverpool nutzte letztlich die Gunst der Stunde und aktivierte kurzerhand die vertraglich verankerte Ausstiegsklausel im Arbeitspapier von Munoz. Dies traf Newcastle offenbar völlig unvorbereitet und hat den Klub angeblich regelrecht "erschüttert".
Liverpools Argumente überzeugten Munoz wohl schnell
Die zähen Verhandlungen der Magpies wurden ihnen demnach zum Verhängnis: Durch die lange Dauer des Pokers wurden andere europäische Schwergewichte alarmiert, die über den genauen Stand der Dinge zwischen Newcastle und Osasuna informiert waren. Liverpool fackelte nicht lange, präsentierte Munoz das eigene sportliche Projekt und überzeugte den Youngster in Rekordzeit von einem Wechsel an die Anfield Road.
Für die ambitionierten Magpies ist das Scheitern des Transfers ein schwerer Schlag im Hinblick auf die Kaderplanung. Bislang konnte der Klub in dieser Transferperiode lediglich die Verpflichtung des Keepers Ewen Jaouen von Stade Reims vollziehen.
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Dribbler Munoz bringt hohe Dynamik mit
Mit Munoz bekommt Liverpool einen hochtalentierten, spektakulären Spielertyp. Der Offensivakteur feierte in der abgelaufenen Saison in LaLiga seinen endgültigen Durchbruch.
Seine Ausbeute von sechs Toren und zwei Vorlagen mag zwar auf den ersten Blick noch ausbaufähig erscheinen, doch es ist vor allem seine Stärke im Eins-gegen-Eins, die begeistert. Der spanische WM-Teilnehmer bringt eine hohe Dynamik mit und soll nun bei den Reds den nächsten Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Karriere gehen.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.