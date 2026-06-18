Für 40 Millionen Euro! FC Liverpool schnappt erschüttertem Liga-Konkurrenten sicher geglaubten Transfer von WM-Fahrer weg

Denn eigentlich wähnte sich Newcastle United bereits am Ziel. Die Magpies hatten im Werben um den schnellen Außenbahnspieler lange Zeit die besten Karten und lieferten sich intensive Verhandlungen mit Osasuna.

WieThe Chronicleberichtet, hatte Newcastle sogar schon ein Angebot hinterlegt, das von den Spaniern als akzeptabel eingestuft wurde. Mehr noch: Mit dem Spieler selbst herrschte bereits eine grundsätzliche Einigung über die Vertragsmodalitäten. Der Deal schien nur noch Formsache zu sein.

Liverpool nutzte letztlich die Gunst der Stunde und aktivierte kurzerhand die vertraglich verankerte Ausstiegsklausel im Arbeitspapier von Munoz. Dies traf Newcastle offenbar völlig unvorbereitet und hat den Klub angeblich regelrecht "erschüttert".