Für 12 Millionen Euro unter seinem Marktwert! VfB Stuttgart verpflichtet angeblich Starspieler fest

Wie das Blatt schreibt, seien die Voraussetzungen dafür, dass sich die einjährige Leihe von Leicester City in eine feste Verpflichtung umwandelt, "praktisch" erfüllt. Demnach müsse der 21-Jährige eine bestimmte Anzahl von Spielen für die Schwaben absolvieren, zudem müsse der VfB ein festgelegtes Ziel in der Bundesliga erreichen. Nun stehe der Klub offenbar kurz davor, beide Bedingungen zu erfüllen.

Infolge der Verpflichtung verlängert sich El Khannouss' Vertrag beim VfB Stuttgart nun bis 2030, heißt es. Eine Ausstiegsklausel soll nicht darin enthalten sein.