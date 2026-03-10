Glaubt man einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten, bleibt Bilal El Khannouss auch über die Saison hinaus und länger beim VfB Stuttgart.
Für 12 Millionen Euro unter seinem Marktwert! VfB Stuttgart verpflichtet angeblich Starspieler fest
Wie das Blatt schreibt, seien die Voraussetzungen dafür, dass sich die einjährige Leihe von Leicester City in eine feste Verpflichtung umwandelt, "praktisch" erfüllt. Demnach müsse der 21-Jährige eine bestimmte Anzahl von Spielen für die Schwaben absolvieren, zudem müsse der VfB ein festgelegtes Ziel in der Bundesliga erreichen. Nun stehe der Klub offenbar kurz davor, beide Bedingungen zu erfüllen.
Infolge der Verpflichtung verlängert sich El Khannouss' Vertrag beim VfB Stuttgart nun bis 2030, heißt es. Eine Ausstiegsklausel soll nicht darin enthalten sein.
VfB Stuttgart sichert sich El Khannouss deutlich unter Marktwert
Zusätzlich zur bereits gezahlten Leihgebühr von drei Millionen Euro soll für den festen Transfer eine Ablösesumme von 17 Millionen Euro an Stammverein Leicester City überwiesen werden - insgesamt also 20 Millionen Euro. Damit läge der Preis deutlich unter dem von transfermarkt.de auf 32 Millionen Euro geschätzten Marktwert.
El Khannouss wechselte im September 2025 von der Insel zum VfB und brauchte nicht lange, um sich beim amtierenden Pokalsieger einzuleben. Unter Trainer Sebastian Hoeneß zählt der marokkanische Nationalspieler zu den Stammkräften. In 33 Pflichtspielen erzielte der offensive Mittelfeldspieler bereits acht Treffer und bereitete sechs weitere vor. Mit dem VfB liegt El Khannouss aktuell auf Rang vier der Bundesliga.
Bilal El Khannouss: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 33
- Tore: 8
- Vorlagen: 6