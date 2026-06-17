Der Ausnahmestürmer von Manchester City glänzte beim lange doch recht wackligen, aber nicht unverdienten 4:1 (2:1)-Sieg der Wikinger gegen den mutigen Außenseiter Irak mit einem Doppelpack.
Fünf-Tore-Spektakel gegen den Irak: Erling Haaland schießt Norwegen zum Sieg
Die norwegische Führung durch den kaum aufzuhaltenden Torgaranten (29.) egalisierte Irak-Star Aymen Hussein (39.) in einer teils wilden ersten Hälfte. Nur wenig später nutzte Haaland einen schlimmen irakischen Abwehrpatzer (43.). Der erst kurz zuvor eingewechselte Leo Östigaard (77.) machte dann alles klar, Hussein unterlief dann noch ein Eigentor zum Endstand (90.+7).
"Es war nicht einfach, ein Debütant zu sein. Man ist nervös. Und an einem nicht so guten Tag zu gewinnen, ist großartig. Es ist fantastisch und ich bin stolz auf uns alle, insgesamt war das ein guter Start", sagte Haaland, aber "die nächsten Spiele werden viel schwieriger als dieses, also müssen wir besser spielen, noch besser." Zudem gab der 25-Jährige den Fans einen Partybefehl: "Ich weiß gar nicht, wie spät es in Norwegen ist, aber herrscht bestimmt noch Chaos. Und ich hoffe, die Leute feiern."
Die defensiv erstaunlich fahrigen Skandinavier haben nach ihrem ersten WM-Spiel seit 1998 gute Karten auf das Weiterkommen, nächster Gegner ist der Senegal. Der vom Australier Graham Arnold trainierte Irak kehrte sogar nach 40-jähriger Durststrecke zurück zur Endrunde, das Warten auf den ersten WM-Punkt geht aber weiter für die "Löwen Mesopotamiens", die nun auf Mitfavorit Frankreich treffen.
Von der "goldenen Generation" der Norweger hatte Experte Thomas Müller vor Anpfiff bei MagentaTV geschwärmt. In der makellosen WM-Qualifikation hatte Rekordtorschütze Haaland mit 16 Toren in acht Siegen seine Ausnahmestellung in der Landslaget untermauert, nun lief der frühere Dortmunder in Foxborough vor den Augen seines Vaters Alf-Inge Haaland auf - dieser war 1994 in den USA selbst WM-Spieler für Norwegen.
Klassenunterschied zwischen Norwegen und dem Irak nicht zu sehen
Mit dem Bundesliga-Duo Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und Antonio Nusa (RB Leipzig) in der Startelf schafften es die Norweger auch, Haaland schnellstmöglich an den Ball zu bekommen. Doch auch der Underdog versteckte sich nicht, und verzeichnete durch Ali Al-Hamadi (13.) den ersten Torschuss.
Doch nach der ersten obligatorischen Trinkpause war die Tormaschine dann geölt: Nach einem schönen Spielzug über links flankte David Möller Wolfe an den zweiten Pfosten, aus kurzer Distanz drückte der eingelaufene Haaland den Ball über die Linie.
Doch der Irak steckte vor 63.106 Zuschauern weiter nicht auf, im Gegenteil. Norwegens Abwehr ließ viel zu viel Platz, Hussein vollendete einen starken Angriff per Kopf zum erst zweiten irakischen Treffer der WM-Geschichte. Doch dann folgte hinten der bittere Fauxpas: Nach einem zu kurzen Rückpass von Zaid Tahseen setzte der heranrauschende Haaland den Keeper Jalal Hassan unter Druck, beim Klärungsversuch schoss dieser den Angreifer an, der Ball prallte ins Tor.
Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild, von dem erwarteten Klassenunterschied war nicht viel zu sehen. Der Underdog steckte nicht auf, eine überaus beschwerliche WM-Qualifikation hat das Team widerstandsfähig gemacht - nicht nur wegen der Auswirkungen des Krieges in Nahost. 21 Spiele dauerte der Marathon, bis sie als 48. und letzte Nation das Ticket für die XXL-Endrunde gelöst hatten. Und dann wehrten sie sich auf der großen Bühne mit viel Leidenschaft - doch Superstar Haaland und Co. waren am Ende zu abgezockt.
Zudem mussten die Iraker einen Schreckmoment verkraften. Ali Jasim musste nach einem Zusammenprall mit Nusa Mitte der zweiten Hälfte lange behandelt werden, der Angreifer wurde schließlich mit einer Liege aus dem Stadion getragen.
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.