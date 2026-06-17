Fünf-Tore-Spektakel gegen den Irak: Erling Haaland schießt Norwegen zum Sieg

Die norwegische Führung durch den kaum aufzuhaltenden Torgaranten (29.) egalisierte Irak-Star Aymen Hussein (39.) in einer teils wilden ersten Hälfte. Nur wenig später nutzte Haaland einen schlimmen irakischen Abwehrpatzer (43.). Der erst kurz zuvor eingewechselte Leo Östigaard (77.) machte dann alles klar, Hussein unterlief dann noch ein Eigentor zum Endstand (90.+7).

"Es war nicht einfach, ein Debütant zu sein. Man ist nervös. Und an einem nicht so guten Tag zu gewinnen, ist großartig. Es ist fantastisch und ich bin stolz auf uns alle, insgesamt war das ein guter Start", sagte Haaland, aber "die nächsten Spiele werden viel schwieriger als dieses, also müssen wir besser spielen, noch besser." Zudem gab der 25-Jährige den Fans einen Partybefehl: "Ich weiß gar nicht, wie spät es in Norwegen ist, aber herrscht bestimmt noch Chaos. Und ich hoffe, die Leute feiern."

Die defensiv erstaunlich fahrigen Skandinavier haben nach ihrem ersten WM-Spiel seit 1998 gute Karten auf das Weiterkommen, nächster Gegner ist der Senegal. Der vom Australier Graham Arnold trainierte Irak kehrte sogar nach 40-jähriger Durststrecke zurück zur Endrunde, das Warten auf den ersten WM-Punkt geht aber weiter für die "Löwen Mesopotamiens", die nun auf Mitfavorit Frankreich treffen.

Von der "goldenen Generation" der Norweger hatte Experte Thomas Müller vor Anpfiff bei MagentaTV geschwärmt. In der makellosen WM-Qualifikation hatte Rekordtorschütze Haaland mit 16 Toren in acht Siegen seine Ausnahmestellung in der Landslaget untermauert, nun lief der frühere Dortmunder in Foxborough vor den Augen seines Vaters Alf-Inge Haaland auf - dieser war 1994 in den USA selbst WM-Spieler für Norwegen.