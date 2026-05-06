"Fühlte sich nicht an wie ein Halbfinale der Champions League": Wesley Sneijder wollte das CL-Halbfinalrückspiel zwischen Arsenal und Atletico nach 35 Minuten abbrechen lassen

Sneijder begleitete die Partie im Emirates als TV-Experte für Ziggo Sport. Er ätzte später: "Ich wollte die UEFA nach 35 Minuten anrufen und die Partie abbrechen lassen. Damit sie die Spieler vom Platz holen und verkünden, dass das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und PSG steigt."

Der 41-Jährige stand offensichtlich noch unter dem Eindruck des furiosen 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und den Bayern vor einer Woche im Parc des Princes. Die beiden Teams hatte dort ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt. Dagegen gab es zwischen Arsenal und den Rojiblancos eher Magerkost. Am Ende setzten sich die Londoner dank eines Abstaubers von Bukayo Saka mit 1:0 durch und lösten nach dem 1:1 in Madrid im Hinspiel das Ticket für das Endspiel in Budapest.

"Arsenal gegen Atletico Madrid fühlte sich nicht an wie ein Halbfinale der Champions League", legte Sneijder nach. "Es fehlte an Intensität, Kreativität und echter Qualität im letzten Spielfelddrittel. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass diese Mannschaft ein Team wie PSG oder Bayern München in Bedrängnis bringen kann."