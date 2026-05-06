Der ehemalige niederländische Nationalspieler Wesley Sneijder war vom Niveau des Champions-League-Halbfinalrückspiels zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid enttäuscht. So enttäuscht, dass er anschließend deutliche Worte fand.
"Fühlte sich nicht an wie ein Halbfinale der Champions League": Wesley Sneijder wollte das CL-Halbfinalrückspiel zwischen Arsenal und Atletico nach 35 Minuten abbrechen lassen
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Sneijder begleitete die Partie im Emirates als TV-Experte für Ziggo Sport. Er ätzte später: "Ich wollte die UEFA nach 35 Minuten anrufen und die Partie abbrechen lassen. Damit sie die Spieler vom Platz holen und verkünden, dass das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und PSG steigt."
Der 41-Jährige stand offensichtlich noch unter dem Eindruck des furiosen 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und den Bayern vor einer Woche im Parc des Princes. Die beiden Teams hatte dort ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt. Dagegen gab es zwischen Arsenal und den Rojiblancos eher Magerkost. Am Ende setzten sich die Londoner dank eines Abstaubers von Bukayo Saka mit 1:0 durch und lösten nach dem 1:1 in Madrid im Hinspiel das Ticket für das Endspiel in Budapest.
"Arsenal gegen Atletico Madrid fühlte sich nicht an wie ein Halbfinale der Champions League", legte Sneijder nach. "Es fehlte an Intensität, Kreativität und echter Qualität im letzten Spielfelddrittel. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass diese Mannschaft ein Team wie PSG oder Bayern München in Bedrängnis bringen kann."
Wesley Sneijder lobt Mikel Arteta
Sneijder, der 2010 die Königsklasse mit Inter Mailand gewann, zog ein deutliches Fazit mit Blick auf Paris und München: "Basierend auf dem, was wir heute gesehen haben, wird es ein leichter Sieg, egal für wen von den beiden. Auf diesem Level erwartet man Drama und Fußball auf Spitzenniveau. Aber das hier war meilenweit davon entfernt."
Immerhin, ein Lob gab es von Sneijder auch noch. Und zwar für Arsenals Trainer Mikel Arteta, der die Engländer zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ins CL-Finale führte. Der Spanier sei "ein Gentleman. Ich kann es nicht oft genug betonten: Er verdient jetzt schon eine Statue. Mit dieser Mannschaft im Finale zu stehen und all die anderen Weltklassemannschaften hinter sich zu lassen - das finde ich sehr beeindruckend."
Arsenals Gegner wird am Mittwochabend beim Rückspiel zwischen Bayern und Titelverteidiger Paris in der Münchener Allianz Arena ermittelt. Der Sieger dieser Paarung duelliert sich dann am 30. Mai mit dem Tabellenführer der Premier League in der Puskas Arena um Europas Fußballkrone.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.