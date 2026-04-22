Friseur von Marc Cucurella plauderte offenbar Interna aus! Chaotische Zustände beim FC Chelsea

"Palmer und Joao Pedro sind beide verletzt. Exklusive Nachricht für euch", schrieb der Friseur des Spaniers bei X. Dazu postete er ein Foto, auf dem Cucurella mit seiner wilden Mähne beim Schneiden der Haare zu sehen ist. Der Account ist inzwischen gelöscht.

Die Informationen erwiesen sich als richtig: Weder Cole Palmer noch Joao Pedro konnten in Brighton spielen.

Nach der abendlichen Pleite hing der Haussegen bei Chelsea dann endgültig schief, Liam Rosenior war außer sich. "Ich habe die Spieler oft verteidigt, wenn es angebracht war, aber diese Leistung kann ich nicht verteidigen", sagte der Teammanager. Fünf Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor hatte Chelsea zuletzt im November 1912 kassiert.