Der Friseur von Verteidiger Marc Cucurella verriet mehrere Stunden vor dem Auswärtsspiel in Brighton (0:3) am Dienstag offenbar interne Team-News. Das berichtete die Zeitung The Sun.
Friseur von Marc Cucurella plauderte offenbar Interna aus! Chaotische Zustände beim FC Chelsea
"Palmer und Joao Pedro sind beide verletzt. Exklusive Nachricht für euch", schrieb der Friseur des Spaniers bei X. Dazu postete er ein Foto, auf dem Cucurella mit seiner wilden Mähne beim Schneiden der Haare zu sehen ist. Der Account ist inzwischen gelöscht.
Die Informationen erwiesen sich als richtig: Weder Cole Palmer noch Joao Pedro konnten in Brighton spielen.
Nach der abendlichen Pleite hing der Haussegen bei Chelsea dann endgültig schief, Liam Rosenior war außer sich. "Ich habe die Spieler oft verteidigt, wenn es angebracht war, aber diese Leistung kann ich nicht verteidigen", sagte der Teammanager. Fünf Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor hatte Chelsea zuletzt im November 1912 kassiert.
Chelsea in handfester sportlicher Krise
"Ich bin wie betäubt vor Wut. Hier muss sich dringend etwas ändern. Von Professionalität war keine Spur", sagte Rosenior weiter. Erst in der 41. Minute hatte Chelsea den ersten Torschuss abgegeben. Der xG-Wert für die erwarteten Tore lag zur Pause bei 0,04.
"Unsere Einstellung war völlig daneben. Es ist noch sehr kurz nach dem Spiel, und ich bin ein emotionaler Mensch, aber das war inakzeptabel, absolut inakzeptabel", sagte Rosenior.
Chelsea hat aus den vergangenen neun Spielen nur fünf Punkte geholt - einzig der kriselnde Nachbar Tottenham Hotspur (2) war in diesem Zeitraum noch erfolgloser. In der Tabelle rutschten die Blues zunächst auf Rang sieben ab und müssen um die Teilnahme am europäischen Geschäft bangen.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.