Als hätte das enttäuschende 1:1 zum WM-Auftakt gegen DR Kongo nicht schon genug für Ärger in Portugal gesorgt, gibt es auch abseits des Rasens jede Menge Zündstoff. Einmal mehr im Mittelpunkt steht dabei Cristiano Ronaldo, bei dem sich die Geister scheiden.
Freundin von Portugal-Star attackiert Cristiano Ronaldo: "Er soll zurücktreten!"
Der Superstar wusste beim Remis gegen die Afrikaner nur wenig zu überzeugen, doch nicht erst seit jenem Spiel werden immer mehr Stimmen laut, dass der 41-Jährige in der Nationalmannschaft eigentlich nichts mehr zu suchen habe. Dies sieht offenbar auch die Freundin von Teamkollege Joao Neves so.
"Sag deinem GOAT, er soll zurücktreten. Er ist egoistisch", antwortete Madalena Aragao auf den Kommentar eines Users unter einem Instagram-Bild mit ihrem Freund Neves, der forderte: "Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinem GOAT spielen."Instagram
Hasskommentare gegen Freundin von Joao Neves
Ronaldo wartet bei EM- und WM-Endrunden mittlerweile seit zehn Spielen auf einen Treffer, gegen DR Kongo kam er in 90 Minuten lediglich auf 25 Ballkontakte. "Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen", hatte Neves noch vor der Partie über CR7 gesagt.
Offenbar nicht genug des Lobes für einige Anhänger des Al-Nassr-Stürmers, die daraufhin das Profil von Freundin Aragao mit Hasskommentaren fluteten. "Rede mit deinem Hund und sag ihm, er soll Cristiano respektieren", postete ein Nutzer, ein anderer machte eine Anspielung auf Neves' Körpergröße von 1,71 m: "Sag deinem Zwerg-Freund, dass er Ronaldo zu respektieren hat!"