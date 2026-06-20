Freundin von Portugal-Star attackiert Cristiano Ronaldo: "Er soll zurücktreten!"

Der Superstar wusste beim Remis gegen die Afrikaner nur wenig zu überzeugen, doch nicht erst seit jenem Spiel werden immer mehr Stimmen laut, dass der 41-Jährige in der Nationalmannschaft eigentlich nichts mehr zu suchen habe. Dies sieht offenbar auch die Freundin von Teamkollege Joao Neves so.

"Sag deinem GOAT, er soll zurücktreten. Er ist egoistisch", antwortete Madalena Aragao auf den Kommentar eines Users unter einem Instagram-Bild mit ihrem Freund Neves, der forderte: "Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinem GOAT spielen."

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