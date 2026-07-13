Newcastle hatte sich mit Freiburg wohl schon auf eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro verständigt. Die Magpies hätten Manzambi gerne als Nachfolger für Sandro Tonali verpflichtet, der für eine kolportierte Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke zu Tottenham Hotspur wechselt. Die Gespräche scheiterten allerdings in der Endphase, da Manzambi selbst dem Wechsel nicht zustimmen wollte.

Stattdessen soll der Youngster persönlich nun grünes Licht für den Transfer zu Champions-League-Teilnehmer Aston Villa gegeben haben. Während sich Newcastle aus den Gesprächen bereits zurückgezogen haben soll, nehmen nun die Verhandlungen zwischen dem Premier-League-Rivalen und dem SCF an Fahrt auf.

Wie Sky berichtet, liegt das Gesamtpaket für den WM-Shootingstar inklusive möglicher Bonuszahlung bei rund 70 Millionen Euro. Kommt es zu einer Einigung zwischen allen Beteiligten, wird Manzambi zum neuen Rekordverkauf der Breisgauer. Bisher gehörte diese Bestmarke Kevin Schade (FC Brentford) und Merlin Röhl (FC Everton), die für jeweils 25 Millionen Euro nach England wechselten.