Freiburgs Johan Manzambi trumpft bei der WM 2026 auf, weil er "absolut eklig für die Verteidiger" ist

Manzambi lieferte direkt nach Wiederanpfiff mit einer starken Hereingabe von der rechten Seite die Vorlage für den Führungstreffer von Ruben Vargas (46.). Elf Minuten später vollstreckte der Bundesligaspieler des SC Freiburg selbst per Rechtsschuss mit etwas Glück zum zwischenzeitlichen 2:0.

Dank dieser beiden Scorerpunkte reiht sich der 20-Jährige nun in eine illustre Runde ein: Manzambi ist laut Opta nach Thomas Müller (2010, 8) und Kylian Mbappe (2018, 4) erst der dritte U21-Spieler, der es bei einer Weltmeisterschaft auf vier direkte Torbeteiligungen bringt.

Im Duell mit den Kanadiern in Vancouver durfte Manzambi dabei erstmals von Anfang an ran. Nach seinem überragenden Auftritt als Joker mit zwei Toren in 19 Minuten Einsatzzeit gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) beorderte ihn Cheftrainer Murat Yakin in seine Startformation. Manzambi startete im 4-2-3-1 der Eidgenossen im offensiven Mittelfeld und durfte durchspielen. Nicht nur wegen seiner Scorerpunkte gehörte er zu den auffälligsten Spielern auf dem Feld.