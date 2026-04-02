Ermedin Demirovic hat sich mit Bosnien nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Italien sensationell für die WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert - und löst nun ein Versprechen ein, das er den Fans des VfB Stuttgart gegeben hat.
Freibier für alle Fans des VfB Stuttgart! Bosnien-Star macht große Ankündigung
"Wenn wir das packen, gebe ich einen aus für ganz Stuttgart", hatte der VfB-Stürmer vor den Playoffs im Gespräch mit Sky selbstbewusst angekündigt. "Dann gibt es Getränke auf meinen Nacken für die Fans."
Dass sich die Anhänger der Stuttgarter nun über Freibier freuen dürfen, war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Sowohl im Halbfinale gegen Wales als auch im Finale gegen Italien liefen die Bosnier zunächst einem Rückstand hinterher, konnten jeweils erst in der Schlussphase durch Edin Dzeko und durch Haris Tabakovic zum 1:1 ausgleichen, ehe beide Duelle dann noch im Elfmeterschießen gewonnen wurden.
"Ich geb' einen aus!" Demirovic macht große Ankündigung
Dementsprechend groß war die Freude bei Demirovic und Co. auch unmittelbar nach dem Erfolg gegen Italien, wobei der Offensivmann bei Sky überschwänglich ankündigte: "Ich geb' einen aus, mit Liebe", denn schließlich gelte "ein Mann, ein Wort. Wird teuer wahrscheinlich. Aber nach so einem Ding mach' ich das mit Liebe. Deswegen Stuttgart: Ich gebe einen aus!"
Demirovic wird es verschmerzen können, wenngleich ihm seine Ankündigung rund 275.000 Euro kosten könnte, wenn man den Preis pro Getränk von rund fünf Euro auf die circa 55.000 Heimfans in der MHP-Arena hochbricht.
Bis es so weit ist, wolle Demirovic das Geleistete aber erstmal verarbeiten, denn "wir wissen noch gar nicht, was wir für unser Land geschafft haben. Das ist surreal. Ich habe keine Worte und keine Stimme. Das ist unfassbar."
Ermedin Demirovic beim VfB Stuttgart: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 29
Tore: 12
Vorlagen: 3