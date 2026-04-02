Freibier für alle Fans des VfB Stuttgart! Bosnien-Star macht große Ankündigung

Dementsprechend groß war die Freude bei Demirovic und Co. auch unmittelbar nach dem Erfolg gegen Italien, wobei der Offensivmann bei Sky überschwänglich ankündigte: "Ich geb' einen aus, mit Liebe", denn schließlich gelte "ein Mann, ein Wort. Wird teuer wahrscheinlich. Aber nach so einem Ding mach' ich das mit Liebe. Deswegen Stuttgart: Ich gebe einen aus!"

Demirovic wird es verschmerzen können, wenngleich ihm seine Ankündigung rund 275.000 Euro kosten könnte, wenn man den Preis pro Getränk von rund fünf Euro auf die circa 55.000 Heimfans in der MHP-Arena hochbricht.

Bis es so weit ist, wolle Demirovic das Geleistete aber erstmal verarbeiten, denn "wir wissen noch gar nicht, was wir für unser Land geschafft haben. Das ist surreal. Ich habe keine Worte und keine Stimme. Das ist unfassbar."