Englands Sturmlegende Gary Lineker traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor der K.o.-Runde nicht besonders viel zu.
"Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen": Sturmlegende sieht bei der WM 2026 "eines der schwächsten Deutschland-Teams" überhaupt
Der Ex-Profi rechnet damit, dass das DFB-Team in einem möglichen Achtelfinale gegen Vize-Weltmeister Frankreich das sichere Aus ereilen wird.
In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe schätzte Lineker das Kräfteverhältnis so ein: "Ich glaube - ich könnte mich irren -, das ist eines der schwächsten Deutschland-Teams, das ich je gesehen habe. Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen."
Denn das DFB-Team lebe nur noch "von seiner Vergangenheit". Sein Tipp an die Franzosen: "Denkt einfach daran, dass sie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht mal aus der Gruppenphase herausgekommen sind. Also denke ich, ihr könnt alle beruhigt schlafen. (lacht)"
Kai Havertz über Lineke-Aussagen: "Dann reicht es irgendwann mal"
Bei der Pressekonferenz vor Deutschlands Spiel gegen Paraguay wurde DFB-Stürmer Kai Havertz mit den launigen Lineker-Aussagen konfrontiert. Der Arsenal-Angreifer sagte: "Jeder kann seine Meinung haben. Ich habe es selber gar nicht mitbekommen. Klar, bei so einem Turnier fangen viele Leute an, über einen zu sprechen. Ich glaube, da hört keiner groß hin.“
Er ergänzte: "Wir haben schon viele Experten in unserem eigenen Land - wenn es in anderen Ländern auch anfängt, dann reicht es irgendwann mal. Es ist immer einfach, von außen auf uns einzuhauen. Aber mich interessiert das wirklich null."
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Deutschland und Frankreich müssen im Sechzehntelfinale ihre Hausaufgaben machen
Bevor es zum Duell der mehrfachen Weltmeister in der Runde der letzten 16 Teams kommen kann, müssen aber beide noch ihre Hausaufgaben im Sechzehntelfinale erledigen. Deutschland bekommt es dabei am Montagabend mit Paraguay zu tun, während Frankreich am Dienstag auf Schweden trifft.
Die Equipe tricolore hinterließ bei er Endrunde bislang einen bärenstarken Eindruck. Abgesehen von einer schwächeren Halbzeit zum Auftakt gegen den Senegal dominierte die Mannschaft von Kapitän Kylian Mbappe, Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele und Bayern-Star Michael Olise die Vorrundengruppe I und schnappte sich mit drei souveränen Siegen den Spitzenplatz.
Deutschland dagegen startete zwar stark mit einem Kantersieg gegen Curacao in das Turnier, offenbarte aber anschließend in den Duellen mit der Elfenbeinküste und Ecuador ziemliche Schwächen. Für den Sieg in der Gruppe E reichte es trotzdem.
Lineker prägte nach dem Halbfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien gegen Deutschland den legendären Spruch: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen."
Diesen wandelte er bereits nach dem Vorrundenaus Deutschlands bei der WM 2022 in Katar um, indem er ergänzte: "... Wenn es sie es aus der Gruppenphase schaffen.“
Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11