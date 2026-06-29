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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen": Sturmlegende sieht bei der WM 2026 "eines der schwächsten Deutschland-Teams" überhaupt

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Frankreich - Schweden
Frankreich
K. Havertz

Falls sich die Favoriten keine Blöße geben, treffen im WM-Achtelfinale Deutschland und Frankreich aufeinander. In diesem Duell hätten Les Bleus laut Gary Lineker leichtes Spiel.

Englands Sturmlegende Gary Lineker traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor der K.o.-Runde nicht besonders viel zu.

  • Der Ex-Profi rechnet damit, dass das DFB-Team in einem möglichen Achtelfinale gegen Vize-Weltmeister Frankreich das sichere Aus ereilen wird.

    In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe schätzte Lineker das Kräfteverhältnis so ein: "Ich glaube - ich könnte mich irren -, das ist eines der schwächsten Deutschland-Teams, das ich je gesehen habe. Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen."

    Denn das DFB-Team lebe nur noch "von seiner Vergangenheit". Sein Tipp an die Franzosen: "Denkt einfach daran, dass sie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht mal aus der Gruppenphase herausgekommen sind. Also denke ich, ihr könnt alle beruhigt schlafen. (lacht)"

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  • Kai Havertz über Lineke-Aussagen: "Dann reicht es irgendwann mal"

    Bei der Pressekonferenz vor Deutschlands Spiel gegen Paraguay wurde DFB-Stürmer Kai Havertz mit den launigen Lineker-Aussagen konfrontiert. Der Arsenal-Angreifer sagte: "Jeder kann seine Meinung haben. Ich habe es selber gar nicht mitbekommen. Klar, bei so einem Turnier fangen viele Leute an, über einen zu sprechen. Ich glaube, da hört keiner groß hin.“

    Er ergänzte: "Wir haben schon viele Experten in unserem eigenen Land - wenn es in anderen Ländern auch anfängt, dann reicht es irgendwann mal. Es ist immer einfach, von außen auf uns einzuhauen. Aber mich interessiert das wirklich null."

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland und Frankreich müssen im Sechzehntelfinale ihre Hausaufgaben machen

    Bevor es zum Duell der mehrfachen Weltmeister in der Runde der letzten 16 Teams kommen kann, müssen aber beide noch ihre Hausaufgaben im Sechzehntelfinale erledigen. Deutschland bekommt es dabei am Montagabend mit Paraguay zu tun, während Frankreich am Dienstag auf Schweden trifft.

    Die Equipe tricolore hinterließ bei er Endrunde bislang einen bärenstarken Eindruck. Abgesehen von einer schwächeren Halbzeit zum Auftakt gegen den Senegal dominierte die Mannschaft von Kapitän Kylian Mbappe, Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele und Bayern-Star Michael Olise die Vorrundengruppe I und schnappte sich mit drei souveränen Siegen den Spitzenplatz.

    Deutschland dagegen startete zwar stark mit einem Kantersieg gegen Curacao in das Turnier, offenbarte aber anschließend in den Duellen mit der Elfenbeinküste und Ecuador ziemliche Schwächen. Für den Sieg in der Gruppe E reichte es trotzdem.

    Lineker prägte nach dem Halbfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien gegen Deutschland den legendären Spruch: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen."

    Diesen wandelte er bereits nach dem Vorrundenaus Deutschlands bei der WM 2022 in Katar um, indem er ergänzte: "... Wenn es sie es aus der Gruppenphase schaffen.“

  • Der deutsche Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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