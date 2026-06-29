"Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen": Sturmlegende sieht bei der WM 2026 "eines der schwächsten Deutschland-Teams" überhaupt

Der Ex-Profi rechnet damit, dass das DFB-Team in einem möglichen Achtelfinale gegen Vize-Weltmeister Frankreich das sichere Aus ereilen wird.

In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe schätzte Lineker das Kräfteverhältnis so ein: "Ich glaube - ich könnte mich irren -, das ist eines der schwächsten Deutschland-Teams, das ich je gesehen habe. Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen."

Denn das DFB-Team lebe nur noch "von seiner Vergangenheit". Sein Tipp an die Franzosen: "Denkt einfach daran, dass sie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht mal aus der Gruppenphase herausgekommen sind. Also denke ich, ihr könnt alle beruhigt schlafen. (lacht)"