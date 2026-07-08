Die TV-Bilder zeigten, dass der Münchner seinen Gegenspieler nicht berührte. Er hielt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sank Galarza zu Boden und täuschte einen Schlag vor. Dennoch hatte der usbekische Schiedsrichter Ilgis Tantaschew ihm Gelb gezeigt.

Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Kone waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.