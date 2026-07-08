Die umstrittene Gelbe Karte für den französischen Bayern-Star Michael Olise wird vom Fußball-Weltverband FIFA nicht zurückgenommen.
Frankreich-Einspruch gegen die Gelbe Karte für Bayern-Star Michael Olise: Didier Deschamps verkündet Entscheidung
"Daran hat sich nichts geändert. Wir haben heute Morgen eine Mitteilung der FIFA erhalten, sie bleibt bestehen", berichtete Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch.
Der französische Fußballverband (FFF) hatte die Annullierung beantragt, weil Olise bei der einer Auseinandersetzung im WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit mit Matias Galarza kein Foul begangen habe.
- Getty Images Sport
Zwei weiteren Franzosen droht eine Sperre
Die TV-Bilder zeigten, dass der Münchner seinen Gegenspieler nicht berührte. Er hielt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sank Galarza zu Boden und täuschte einen Schlag vor. Dennoch hatte der usbekische Schiedsrichter Ilgis Tantaschew ihm Gelb gezeigt.
Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Kone waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.
Michael Olises Karrierestationen:
Klub Zeitraum FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - heute
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