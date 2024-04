Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das F1-Rennen in Japan (Suzuka) im TV und Livestream?

Heute findet der Große Preis von Japan statt. Wer zeigt / überträgt die Formel 1 heute live im TV und Livestream?

Heute findet in Suzuka der Große Preis von Japan statt. Es steigt das vierte Rennen der Saison in der Formel 1. Das Spektakel geht auf dem Suzuka International Racing Course über die Bühne.

Es ist der 48. Große Preis von Japan. Seit dem Jahr 1987 finden die F1-Rennen im Land der aufgehenden Sonne durchgehend in Suzuka statt. In den Jahren 2020 und 2021 gingen aufgrund der Corona-Krise keine F1-Rennen in Japan über die Bühne. Danach triumphierte am 9. Oktober 2022 und am 24. November 2023 Max Verstappen von Red Bull Racing-Honda RBPT.

In den ersten beiden Läufen der Weltmeisterschaft in Bahrain sowie in Saudi-Arabien gelangen Red Bull Racing-Honda RBPT Doppelsiege. Bei beiden Großen Preisen setzte sich Verstappen gegen Sergio Pérez durch. Am 24. März schied der niederländische Serienweltmeister beim Großen Preis von Australien aus. Danach endete das Rennen in Melbourne mit einem Doppelerfolg von Ferrari. Dabei erreichte der Spanier Carlos Sainz Jr. vor dem Monegassen Charles Leclerc das Ziel. Zudem stieg der Brite Lando Norris von McLaren aufs Podest.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Großen Preis von Japan.