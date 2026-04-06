Folgt nun der Wechsel zum FC Barcelona? Klubikone verlässt Manchester City im Sommer

Für City sei er kaum zu ersetzen, sagte Lijnders. "Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt", betonte der Niederländer, der Offensivspieler habe eine besondere Fähigkeit, Spiele zu kontrollieren und den Rhythmus zu bestimmen: "Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen - all diese Dinge."

Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann 18 Titel im Trikot der Citizens, darunter die Champions League und sechs englische Meisterschaften.