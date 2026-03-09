Die Gespräche um eine Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer liegen derzeit auf Eis. Das bestätigte Bayern-Sportvorstand Max Eberl kurz vor dem Abflug zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta in Bergamo.
Folgt das nächste Sane-Szenario beim FC Bayern? Max Eberl bestätigt: Gespräche mit Leistungsträger derzeit auf Eis
"Wir würden gerne mit Konni verlängern. Es gab Gespräche, aber momentan ruht es und das ist auch nicht schlimm, ohne Groll und ohne Böses", sagte Eberl am Münchner Flughafen. Laimers Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, die Münchner würden das Arbeitsverhältnis gerne vorzeitig ausweiten. Finanziell liegen beide Seiten aber noch auseinander. "Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen und die müssen auf eine Art und Weise zusammenpassen ... Momentan nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, wir sind extrem happy, dass er da und gesund ist und uns jetzt für die Spiele zur Verfügung steht", so Eberl weiter.
Der Sportvorstand deutete zudem an, auch einen Abgang Laimers im Notfall verschmerzen zu können - und zwar mit einem Verweis auf Leroy Sane. Bayern hatte sein Vertragsangebot an ihn schließlich zurückgezogen, als der immer weiter auf Zeit spielte. Sane schloss sich schließlich im Sommer 2025 ablösefrei dem türkischen Spitzenklub Galatasaray an. "Bei Leroy Sane war es auch ein 'Nein', deswegen wäre er nicht der Erste", sagte Eberl.
- Getty Images Sport
Laimer spielt bisher eine starke Saison
Anders als Sane zählt Laimer im Moment allerdings zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Der 2023 von RB Leipzig verpflichtete Dauerläufer überzeugt in dieser Saison sowohl als rechter als auch als linker Außenverteidiger. Beim 4:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er bereits sein drittes Saisontor in der Bundesliga, zudem bereitete er vier Treffer vor. In der Champions League gelangen ihm in sechs Einsätzen vier Assists.
Der 28-Jährige soll derzeit beim FC Bayern derzeit etwas mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Laut Sky-Informationen verlangt er für eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße ein Jahresgehalt von über 15 Millionen Euro – auch mit Blick auf die Gehälter seiner Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister.
Laimer ist nicht der erste Bayern-Profi, dessen Vertragspoker sich hinzieht. Erst vor wenigen Wochen hatte der Verein nach langem Hin und Her sowie öffentlicher Kritik von Uli Hoeneß an der Berater-Zunft mit Teamkollege Dayot Upamecano verlängert.
