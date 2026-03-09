Folgt das nächste Sane-Szenario beim FC Bayern? Max Eberl bestätigt: Gespräche mit Leistungsträger derzeit auf Eis

"Wir würden gerne mit Konni verlängern. Es gab Gespräche, aber momentan ruht es und das ist auch nicht schlimm, ohne Groll und ohne Böses", sagte Eberl am Münchner Flughafen. Laimers Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, die Münchner würden das Arbeitsverhältnis gerne vorzeitig ausweiten. Finanziell liegen beide Seiten aber noch auseinander. "Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen und die müssen auf eine Art und Weise zusammenpassen ... Momentan nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, wir sind extrem happy, dass er da und gesund ist und uns jetzt für die Spiele zur Verfügung steht", so Eberl weiter.

Der Sportvorstand deutete zudem an, auch einen Abgang Laimers im Notfall verschmerzen zu können - und zwar mit einem Verweis auf Leroy Sane. Bayern hatte sein Vertragsangebot an ihn schließlich zurückgezogen, als der immer weiter auf Zeit spielte. Sane schloss sich schließlich im Sommer 2025 ablösefrei dem türkischen Spitzenklub Galatasaray an. "Bei Leroy Sane war es auch ein 'Nein', deswegen wäre er nicht der Erste", sagte Eberl.