Folarin Balogun nach großem Wirbel kein Faktor: Belgien siegt deutlich gegen die USA und zieht ins WM-Viertelfinale ein

"Es war nicht unser Tag. Wir hatten von Beginn an keinen Bezug zum Spiel. Gratulation an Belgien, sie waren besser als wir", sagte Nationaltrainer Mauricio Pochettino und betonte: "Wir brauchen nicht nach Ausreden suchen, wir sind nicht so aufgetreten, wie wir sonst auftreten."

Charles De Ketelaere (9., 33.), Hans Vanaken (57.) und Romelu Lukaku (90.+3) führten die Belgier zum vierten Mal in ihrer Geschichte in ein WM-Viertelfinale, die Kritik aus den ersten WM-Wochen scheint endgültig verstummt. Die Entrüstung um die von der FIFA aufgehobenen Sperre für Balogun wird zumindest den Weltverband noch länger beschäftigen, wobei ein Einzug ins Viertelfinale dem Fall wohl noch zusätzliche Brisanz verliehen hätte.

Stattdessen aber blieb Baloguns Einsatz bedeutungslos. Ausgerechnet im wohl wichtigsten Spiel der jüngeren Verbandsgeschichte zeigte das US-Team seine schlechteste Turnierleistung und schied nach Kanada und Mexiko als dritter Co-Gastgeber im Achtelfinale aus. Eine katastrophale Defensivleistung konnte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Leverkusens Malik Tillman (31.) nicht wettmachen.