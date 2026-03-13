Florian Wirtz von Teamkollegen beim FC Liverpool geadelt: "Spiel am liebsten mit ihm!"

Stürmer Hugo Ekitike vom FC Liverpool hat in einem Gespräch mit TNT Sports von Teamkollege Florian Wirtz geschwärmt, der ihm das Leben an der Merseyside "einfacher" machen würde.
"In dieser Mannschaft ist er meiner Meinung nach der Spieler, mit dem ich am liebsten zusammen spiele", so Ekitike über den deutschen Nationalspieler. "Ich mag auch die anderen Spieler, aber wenn man als Stürmer spielt und einen Zehner hat, der so viel von Fußball versteht und denselben Fußball spielen will wie man selbst, macht das die Sache einfacher."
Während Ekitike vor der Saison für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Reds wechselte, kam Wirtz für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen. Und geht es nach dem Franzosen, haben die beiden gemeinsam noch viel vor.
"Ich habe ihm gesagt, dass wir Großes erreichen können, wenn wir zusammen spielen. Wenn er mir den Ball gibt, gebe ich ihn zurück, und dann passiert etwas", sagte Ekitike. "Ich spiele sehr gerne mit ihm und weiß, dass er ein Spieler ist, der mir während der gesamten Saison viele Vorlagen geben kann. Es ist gut, einen solchen Spieler an seiner Seite zu haben, der einen zum Strahlen bringt."
Wirtz immer wieder in der Kritik in Liverpool
Worte, die Balsam für die Seele von Wirtz sein dürften, nachdem dieser sich in Liverpool immer wieder Kritik ausgesetzt sieht und die Vorschusslorbeeren seit seinem Wechsel nach England bislang noch nicht vollends erfüllen konnte.
Bislang steuerte der deutsche Nationalspieler in seinen 37 Pflichtspielen sechs Tore und acht Vorlagen für die Reds bei, sein Vertrag läuft noch bis 2030. Ekitike steht in 39 Pflichtspielen derweil bei 16 Toren, sein Kontrakt ist bis 2031 datiert.
Florian Wirtz: Leistungsdaten 2025/26
- Premier League: 25 Spiele, 4 Tore, 3 Assists
- Champions League: 8 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
- FA Cup: 3 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
- Community Shield: 1 Spiel, 1 Assist