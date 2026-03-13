Florian Wirtz von Teamkollegen beim FC Liverpool geadelt: "Spiel am liebsten mit ihm!"

"In dieser Mannschaft ist er meiner Meinung nach der Spieler, mit dem ich am liebsten zusammen spiele", so Ekitike über den deutschen Nationalspieler. "Ich mag auch die anderen Spieler, aber wenn man als Stürmer spielt und einen Zehner hat, der so viel von Fußball versteht und denselben Fußball spielen will wie man selbst, macht das die Sache einfacher."

Während Ekitike vor der Saison für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Reds wechselte, kam Wirtz für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen. Und geht es nach dem Franzosen, haben die beiden gemeinsam noch viel vor.

"Ich habe ihm gesagt, dass wir Großes erreichen können, wenn wir zusammen spielen. Wenn er mir den Ball gibt, gebe ich ihn zurück, und dann passiert etwas", sagte Ekitike. "Ich spiele sehr gerne mit ihm und weiß, dass er ein Spieler ist, der mir während der gesamten Saison viele Vorlagen geben kann. Es ist gut, einen solchen Spieler an seiner Seite zu haben, der einen zum Strahlen bringt."