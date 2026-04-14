Florian Wirtz und Co. verpassen das Wunder! FC Liverpool scheitert in womöglich letztem Champions-League-Spiel von Mohamed Salah an PSG

Weltfußballer Ousmane Dembele zerstörte mit seinen Toren (73. und 90.+1) auch die letzten Hoffnungen von Wirtz und Co. Liverpool verspielte in einer verkorksten Saison damit auch die letzte Titelchance.

Der Druck auf den angezählten Trainer Arne Slot wird nach dem nächsten Rückschlag immer größer, auch wenn der Traditionsklub als Fünfter der Premier League immerhin die erneute Qualifikation für die Königsklasse im Visier hat. Schon in der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert.

Der LFC setzte im Rückspiel vor allem auf die Magie der legendären Anfield Road. "Champions-League-Nächte sind immer besonders, besonders in unserem Stadion", sagte Wirtz. Doch davon ließ sich PSG erst einmal nicht beeindrucken. Das Team von Luis Enrique hatte mehr vom Spiel und die besseren Chancen, vor allem Dembele (17.).