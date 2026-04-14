Die angeschlagenen Reds verloren auch zu Hause gegen den starken Titelverteidiger mit 0:2 (0:0), nachdem sie schon im Hinspiel deutlich unterlegen waren (0:2). PSG trifft nun im Halbfinale (28.4./6.5.) auf den Sieger des Gigantenduells zwischen Bayern München und Real Madrid (Hinspiel 2:1).
Florian Wirtz und Co. verpassen das Wunder! FC Liverpool scheitert in womöglich letztem Champions-League-Spiel von Mohamed Salah an PSG
Weltfußballer Ousmane Dembele zerstörte mit seinen Toren (73. und 90.+1) auch die letzten Hoffnungen von Wirtz und Co. Liverpool verspielte in einer verkorksten Saison damit auch die letzte Titelchance.
Der Druck auf den angezählten Trainer Arne Slot wird nach dem nächsten Rückschlag immer größer, auch wenn der Traditionsklub als Fünfter der Premier League immerhin die erneute Qualifikation für die Königsklasse im Visier hat. Schon in der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert.
Der LFC setzte im Rückspiel vor allem auf die Magie der legendären Anfield Road. "Champions-League-Nächte sind immer besonders, besonders in unserem Stadion", sagte Wirtz. Doch davon ließ sich PSG erst einmal nicht beeindrucken. Das Team von Luis Enrique hatte mehr vom Spiel und die besseren Chancen, vor allem Dembele (17.).
Mohamed Salah wird nach böser Verletzung von Hugo Ekitike eingewechselt
Bei Liverpool saß Topstar Mohamed Salah zunächst erneut nur auf der Bank, kam aber schon nach einer halben Stunde für den verletzten Hugo Ekitike. Salah leitete umgehend die bis dahin größte Möglichkeit für die Gastgeber ein. Doch Marquinhos rettete in allerhöchster Not vor Virgil van Dijk.
Nach dem Wechsel erhöhten die Engländer den Druck. PSG konnte sich nur noch selten befreien. Schiedsrichter Maurizio Mariani nahm einen Foulelfmeter für Liverpool (66.) nach VAR-Prüfung zurück. Dembélé machte bei einem der wenigen Konter aber schließlich alles klar, ehe er in der Nachspielzeit eiskalt nachlegte.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.