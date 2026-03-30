Sein Kunstschuss zur 3:2-Führung beim 4:3-Erfolg sei sein "schönstes Tor" gewesen, sagte Wirtz im Sportschau-Interview. Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen führte er die DFB-Auswahl in Basel fast im Alleingang zum Sieg. "Für Deutschland konnte ich einem Spiel noch nie so meinen Stempel aufdrücken. Für Deutschland war es mein bestes Spiel", sagte der 22-Jährige.
Florian Wirtz spricht Klartext zu seinen Schwierigkeiten beim FC Liverpool: "Ich musste lernen, stärker zu werden"
Für seine aktuelle Topform macht der ehemalige Leverkusener auch seinen holprigen Start beim FC Liverpool verantwortlich.
"Es war keine leichte Phase. Julian Nagelsmann hat mir gesagt, dass es auch mal gut ist, dass es nicht immer aufwärts geht. Dass man auch einmal eine Delle hat und dadurch stärker wird. So sehe ich es mittlerweile auch, dass es mich ein bisschen stärker gemacht hat", sagte Wirtz.
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Probleme in Liverpool: Nagelsmann half Wirtz
Besonders das körperbetonte Spiel auf der Insel bereitete Wirtz anfangs Probleme. "Ich musste gegen Widerstände ankommen und mich anpassen. Ich musste lernen, stärker zu werden und den Ball zu behaupten. Ich merke, dass ich auf einem guten körperlichen Level bin", sagte Wirtz, der mit dem DFB-Team am Montagabend (20.45 Uhr) in Stuttgart auf Ghana trifft.
Der Bundestrainer hat Wirtz in der schwierigen Phase geholfen. "Er hat mich immer sehr unterstützt und hatte immer ein offenes Ohr für mich. Er hat mir Tipps gegeben und mich beruhigt. Das hat unser Verhältnis enger gemacht", erklärte Wirtz.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton