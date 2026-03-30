Florian Wirtz spricht Klartext zu seinen Schwierigkeiten beim FC Liverpool: "Ich musste lernen, stärker zu werden"

Für seine aktuelle Topform macht der ehemalige Leverkusener auch seinen holprigen Start beim FC Liverpool verantwortlich.

"Es war keine leichte Phase. Julian Nagelsmann hat mir gesagt, dass es auch mal gut ist, dass es nicht immer aufwärts geht. Dass man auch einmal eine Delle hat und dadurch stärker wird. So sehe ich es mittlerweile auch, dass es mich ein bisschen stärker gemacht hat", sagte Wirtz.