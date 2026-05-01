Florian Wirtz' Entwicklung beim FC Liverpool ist unübersehbar: "Bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte"

Die Entwicklung von Wirtz seit dessen Wechsel auf die Insel sei "unübersehbar", betonte Slot und nannte ein konkretes Beispiel für die inzwischen viel robustere Spielweise des Zauberfußes. "In der 91. Minute gewann er gegen Crystal Palace einen Zweikampf an der Seitenlinie, holte einen Einwurf heraus, sprintete aus 40 Metern los und hämmerte den Ball ins Kreuzeck. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte."

Wirtz sei als "Weltklassespieler" gekommen, habe sich aber noch gesteigert - und das werde sich angesichts seines jungen Alters von 22 Jahren "nur noch fortsetzen. Fast jeder Spieler ist mit 25 oder 26 Jahren in Bestform. Das ist das Schöne an unseren Sommerneuzugängen: Sie alle sind in einem Alter, in dem sie sich nur noch verbessern können, solange sie sich nicht verletzen."