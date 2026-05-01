Dass der Neuzugang in seinem ersten Jahr bei den Reds in Sachen Toren und Vorlagen unter den hohen Erwartungen geblieben sei, sei "reiner Zufall", meinte der Niederländer und betonte: "Er wird das ändern."
Florian Wirtz' Entwicklung beim FC Liverpool ist unübersehbar: "Bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte"
Die Entwicklung von Wirtz seit dessen Wechsel auf die Insel sei "unübersehbar", betonte Slot und nannte ein konkretes Beispiel für die inzwischen viel robustere Spielweise des Zauberfußes. "In der 91. Minute gewann er gegen Crystal Palace einen Zweikampf an der Seitenlinie, holte einen Einwurf heraus, sprintete aus 40 Metern los und hämmerte den Ball ins Kreuzeck. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte."
Wirtz sei als "Weltklassespieler" gekommen, habe sich aber noch gesteigert - und das werde sich angesichts seines jungen Alters von 22 Jahren "nur noch fortsetzen. Fast jeder Spieler ist mit 25 oder 26 Jahren in Bestform. Das ist das Schöne an unseren Sommerneuzugängen: Sie alle sind in einem Alter, in dem sie sich nur noch verbessern können, solange sie sich nicht verletzen."
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Florian Wirtz trifft mit Liverpool auf Erzrivale ManUnited
Wirtz kommt in 46 Pflichtspielen für die Reds auf sieben Tore und zehn Vorlagen. Liverpool hat als Tabellenvierter keine Chance mehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung, steht aber vor dem erneuten Einzug in die Champions League.
Im Endspurt geht es noch gegen Erzrivale Manchester United (Sonntag, 16.30 Uhr/Sky), Chelsea, Aston Villa und Brentford.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
Spieler Position Alter Verein Neuer Verein Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United FC Liverpool 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 Millionen Euro Enzo Fernandez Mittelfeld Benfica FC Chelsea 2023 121 Millionen Euro Jack Grealish Angriff Aston Villa Manchester City 2021 117,5 Millionen Euro Declan Rice Mittelfeld West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 Millionen Euro Moises Caicedo Mittelfeld Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 Millionen Euro Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand FC Chelsea 2021 113 Millionen Euro Paul Pogba Mittelfeld Juventus Manchester United 2016 105 Millionen Euro Kai Havertz Angriff Bayer Leverkusen FC Chelsea 2020 100 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro