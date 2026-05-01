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Florian Wirtz Liverpool 2026IMAGO / Sportimage

Florian Wirtz' Entwicklung beim FC Liverpool ist unübersehbar: "Bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte"

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Manchester United - Liverpool
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A. Slot
F. Wirtz

Teammanager Arne Slot vom englischen Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat sich zum wiederholten Mal vor Nationalspieler Florian Wirtz gestellt.

Dass der Neuzugang in seinem ersten Jahr bei den Reds in Sachen Toren und Vorlagen unter den hohen Erwartungen geblieben sei, sei "reiner Zufall", meinte der Niederländer und betonte: "Er wird das ändern."

  • Die Entwicklung von Wirtz seit dessen Wechsel auf die Insel sei "unübersehbar", betonte Slot und nannte ein konkretes Beispiel für die inzwischen viel robustere Spielweise des Zauberfußes. "In der 91. Minute gewann er gegen Crystal Palace einen Zweikampf an der Seitenlinie, holte einen Einwurf heraus, sprintete aus 40 Metern los und hämmerte den Ball ins Kreuzeck. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte."

    Wirtz sei als "Weltklassespieler" gekommen, habe sich aber noch gesteigert - und das werde sich angesichts seines jungen Alters von 22 Jahren "nur noch fortsetzen. Fast jeder Spieler ist mit 25 oder 26 Jahren in Bestform. Das ist das Schöne an unseren Sommerneuzugängen: Sie alle sind in einem Alter, in dem sie sich nur noch verbessern können, solange sie sich nicht verletzen."

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Florian Wirtz trifft mit Liverpool auf Erzrivale ManUnited

    Wirtz kommt in 46 Pflichtspielen für die Reds auf sieben Tore und zehn Vorlagen. Liverpool hat als Tabellenvierter keine Chance mehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung, steht aber vor dem erneuten Einzug in die Champions League. 

    Im Endspurt geht es noch gegen Erzrivale Manchester United (Sonntag, 16.30 Uhr/Sky), Chelsea, Aston Villa und Brentford.

  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro
    Kai HavertzAngriffBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht FrankfurtFC Liverpool202595 Millionen Euro
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