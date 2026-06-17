In fünf großen Turnieren absolvierte Leroy Sane bis dato 13 Einsätze über insgesamt 530 Minuten für die deutsche Nationalmannschaft. Die Ausbeute: null Tore. Daran änderte sich auch beim 7:1-Schützenfest gegen Curacao nichts - trotz zweier Topchancen, die er jeweils kläglich vergab.
Fliegt Leroy Sane aus der DFB-Startelf? Gleich mehrere Faktoren sprechen dagegen
Tatsächlich verzeichnete Sane nicht einmal einen Assist, was für einen Offensivspieler bei sieben Toren seiner Mannschaft durchaus bedenklich ist. Neben Keeper Manuel Neuer, Innenverteidiger Jonathan Tah und Sechser Aleksandar Pavlovic war Sane gegen Curacao einer von nur vier deutschen Startern ohne Scorerpunkt. Dabei ließ Nagelsmann ihn trotz seines unglücklichen Auftritts sogar bis zum Abpfiff auf dem Platz. Wohl in der Hoffnung, dass er irgendwie doch noch eine Torbeteiligung sammelt und dadurch Selbstvertrauen tankt. Vergeblich.
Sane bemühte sich zwar sichtlich, einzig: Ihm gelang praktisch nichts. Vergebene Torchancen, ungenaue Pässe, dazu ein völlig unnötiger Hackentrick in der eigenen Hälfte, der beinahe zu einem gefährlichen Konter Curacaos führte. Inmitten des so erfreulichen deutschen WM-Auftakts war sein Auftritt eine klare Empfehlung für einen Bankplatz im zweiten Gruppenspiel am Samstag in Toronto gegen die Elfenbeinküste.
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Warum Bundestrainer Julian Nagelsmann Leroy Sane verteidigt
Trainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich verteidigten Sane anschließend dennoch energisch. "Er war extrem engagiert, hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurückgesprintet", sagte Kimmich bei der Pressekonferenz am Dienstag und nannte etwaige Kritik an Sane "nicht verständlich". Der Bundestrainer hatte Sane schon unmittelbar nach dem Spiel für dessen "Fleiß" gelobt. "Er hat viel gearbeitet, viele Umschaltsituationen vom Gegner weggenommen. Da kann man ihm heute ein Kompliment machen." All das sollte aber selbstverständlich und gar nicht erwähnenswert sein, von einem Rechtsaußen muss mehr offensiver Output kommen.
Überraschend war das unverhältnismäßige Lob des Bundestrainers derweil nicht. Nagelsmann kennt Sane wie kaum ein anderer Trainer, die beiden haben einst schon beim FC Bayern zusammengearbeitet. Nagelsmann weiß, was Sane in Topform leisten kann. Er weiß, wie wichtig Vertrauen für diesen Gefühlsmenschen ist. Und er weiß, dass er Sane für das restliche Turnier brechen könnte, wenn er ihn nach einem schwachen Auftritt öffentlich kritisieren und dann mit einem Bankplatz bestrafen würde.
Der Einzug in die K.o.-Runde ist mit dem Schützenfest gegen Curacao praktisch besiegelt. Nagelsmann könnte nun darauf spekulieren, dass Sane gegen die Elfenbeinküste und Ecuador doch noch in Form kommt und seinen unbestrittenen Qualitäten dann in großen K.o.-Duellen gewinnbringend einsetzt.
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Leroy Sane hat so wenig öffentlichen Kredit wie wohl kein anderer DFB-Spieler
Gleichzeitig muss Nagelsmann aber aufpassen, das Leistungsprinzip mit einem derartigen Vorgehen nicht ad absurdum zu führen und andere Spieler nicht gegen sich aufzubringen. Zudem droht er bei einem Festhalten an Sane komplettes Unverständnis bei den deutschen Fans und den meinungschaffenden Experten zu provozieren.
Aufgrund seiner schwankenden Leistungen und seiner bisweilen laschen Körpersprache hat Sane so wenig öffentlichen Kredit wie wohl kein anderer DFB-Spieler. Vor Nagelsmanns Kadernominierung fragte der kicker seine Leser in einer Umfrage nach ihrem Wunschkader. Rund 60.000 Menschen stimmten ab, Sane schaffte es nach einer durchwachsenen Saison mit Galatasaray Istanbul nicht einmal ins 26-köpfige Aufgebot.
Sollte Sane auch gegen die Elfenbeinküste in der Startelf stehen, wäre der öffentliche Aufschrei sicherlich groß. Sofern sich Nagelsmann doch für einen Wechsel entscheidet, kommen als realistische Alternativen zwei Spieler infrage: Deniz Undav und Jamie Leweling.
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Deniz Undav in der Startelf? Es gibt gleich zwei Probleme
Wegen seiner überragenden Form wäre Undav die naheliegendste Option. Gegen Curacao kam der 29-jährige Stürmer des VfB Stuttgart in der 64. Minute ins Spiel und brauchte anschließend nur 14 Minuten, um zu schaffen, worauf Sane bis heute wartet: Erstmals bei einem großen Turnier für Deutschland zu treffen. Dazu legte Undav noch zwei weitere Tore auf, eines davon sehenswert mit der Hacke.
Drei Scorerpunkte hatte Undav übrigens auch schon beim 4:0-Testspielsieg gegen Finnland gesammelt, die Bundesliga-Saison beendete er zuvor als bester deutscher Torjäger. In der Nationalmannschaft ist er im Schnitt alle 36 Minuten an einem Treffer beteiligt. Eine überragende Quote. Undav ist die personifizierte Torgarantie und hätte sich einen Startplatz verdient, ein solcher wäre aber mit zwei Problemen verbunden.
Erstens müsste Nagelsmann im größeren Stil umbauen. Undav würde in der Zentrale auflaufen, Stürmer Kai Havertz oder Zehner Jamal Musiala folgerichtig auf den rechten Flügel ausweichen. Bei Havertz könnte das sogar durchaus Sinn ergeben. Gegen Curacao war er trotz seines Doppelpacks und gewohnt guten Laufwegen insgesamt eher unauffällig, auf Rechtsaußen hatte er schon beim Test gegen Ghana im März überzeugt.
Das größte Problem eines Undav-Startplatzes wäre aber gar nicht diese zwangsläufige Umstellung. Sondern, dass Nagelsmann in diesem Fall auf den Joker Undav verzichten müsste. Im insgesamt etwas unausgewogen besetzten deutschen Kader ist der Stuttgarter aktuell der einzige furchteinflößende Einwechselspieler. Sane würde von der Bank keine Impulse garantieren, Maximilian Beier und Nick Woltemade traten noch nicht als Topjoker in Erscheinung.
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Leroy Sanes nomineller Ersatz Jamie Leweling ist ein Sieggarant
Sofern Nagelsmann Sane auf die Bank setzt, gleichzeitig aber nicht größer rochieren und nicht auf den Joker Undav verzichten will, bleibt noch eine Lösung: Sanes nomineller Ersatz Jamie Leweling, der schon beim finalen Testspiel gegen die USA für ihn eingewechselt worden war und in der Schlussphase den rechten Flügel besetzte.
Leweling interpretiert diese Rolle etwas anders als Sane. Statt ins Zentrum zu ziehen, hält er eher die Linie. Insgesamt hat der 25-Jährige zwar nicht das Potenzial seines Konkurrenten. Dafür brachte er seine vorhandenen Qualitäten bei seinen bisherigen fünf Länderspielen stets verlässlich auf den Rasen - und ist dazu ein Sieggarant. Immer wenn Leweling auf dem Platz stand, gewann Deutschland bis dato, darunter auch gegen die Niederlande und Italien.
Der deutsche Kader bei der WM 2026Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11