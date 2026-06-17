Fliegt Leroy Sane aus der DFB-Startelf? Gleich mehrere Faktoren sprechen dagegen

Trainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich verteidigten Sane anschließend dennoch energisch. "Er war extrem engagiert, hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurückgesprintet", sagte Kimmich bei der Pressekonferenz am Dienstag und nannte etwaige Kritik an Sane "nicht verständlich". Der Bundestrainer hatte Sane schon unmittelbar nach dem Spiel für dessen "Fleiß" gelobt. "Er hat viel gearbeitet, viele Umschaltsituationen vom Gegner weggenommen. Da kann man ihm heute ein Kompliment machen." All das sollte aber selbstverständlich und gar nicht erwähnenswert sein, von einem Rechtsaußen muss mehr offensiver Output kommen.

Überraschend war das unverhältnismäßige Lob des Bundestrainers derweil nicht. Nagelsmann kennt Sane wie kaum ein anderer Trainer, die beiden haben einst schon beim FC Bayern zusammengearbeitet. Nagelsmann weiß, was Sane in Topform leisten kann. Er weiß, wie wichtig Vertrauen für diesen Gefühlsmenschen ist. Und er weiß, dass er Sane für das restliche Turnier brechen könnte, wenn er ihn nach einem schwachen Auftritt öffentlich kritisieren und dann mit einem Bankplatz bestrafen würde.

Der Einzug in die K.o.-Runde ist mit dem Schützenfest gegen Curacao praktisch besiegelt. Nagelsmann könnte nun darauf spekulieren, dass Sane gegen die Elfenbeinküste und Ecuador doch noch in Form kommt und seinen unbestrittenen Qualitäten dann in großen K.o.-Duellen gewinnbringend einsetzt.